مخزومي: لضرورة الموازنة بين التقنيات الجديدة والعقل الإنساني المنفتح والمتطور حتى نتحضر للمستقبل

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بيان صادر عن مؤسسة مخزومي:

بالشراكة بين مؤسسة مخزومي وشركة ITLS،Information Technology Leading Services، وبرعاية وزارة التربية والتعليم العالي، اختُتمت فعاليات بطولة لبنان لمهارات المايكروسوفت يوم الخميس 2 أيار، والتي شارك فيها 75 صرحاً تربوياً خاصاً ورسمياً على صعيد لبنان.

وتم إعلان أسماء الفائزين الذين سيمثلون لبنان في بطولة العالم لمهارات المايكروسوفت نهاية شهر آب من العام الحالي في مدينة نيويورك الأميركية. وذلك في احتفالية أقيمت في المعهد العالي للأعمال ESA، تحدّث خلالها المدير التنفيذي لشركة ITLS طارق باشا عن أهداف هذه المسابقة وعمل الشركة في مجال التحول الرقمي الناجح والفعّال، على مستوى الطلاب والأساتذة وإدارات المدارس وبالتالي المجتمع.

من جهته شرح ممثل شركة CERTIPORT الأستاذ مازن أبو عليا أهمية تبني التكنولوجيا واستخدامها لتطوير المجتمعات، وأهمية برامج مايكروسوفت للمستقبل العملي للشباب اللبناني.

رئيسة مؤسسة مخزومي عضو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة مي مخزومي هنّأت الطلاب على ما حققوه وتمنت لهم الأفضل في مستقبلهم، متحدّثةً عن الرؤية التي حملتها منذ افتتاح مؤسسة مخزومي عام 1997، وهي ضرورة إدخال التكنولوجيا ضمن المنهج التعليمي، لمواكبة التطور العالمي. وأكّدت مخزومي أن التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا الروبوتات هي مستقبل سوق العمل العالمي، ومن هنا تأتي أهمية هكذا مسابقات.

بدوره تحدّث الرئيس الفخري لمؤسسة مخزومي سعادة النائب فؤاد مخزومي عن تطور متطلبات سوق العمل، وأهمية مواكبته لتوفير مستقبلٍ أفضل للشباب اللبناني، ولمكافحة البطالة وهجرة الطاقات. وشدّد مخزومي على ضرورة الموازنة بين التقنيات الجديدة والعقل الإنساني المنفتح والمتطور حتى نتحضر للمستقبل، متوقعاً زوال العديد من المهن التقليدية واستبدالها بمهن جديدة أساسها التطور التكنولوجي.

إثر ذلك، تم تكريم الطلاب الناجحين الذين تأهلوا لنهائيات مسابقة مايكروسوفت عن كافة الفئات والبالغ عددهم 120 طالب وطالبة، إضافة لتتويج الأوائل على لبنان وهم:

- عن فئة PowerPoint، رينا المصري من مدرسة القلبين الأقدسين طرابلس (المرتبة الأولى) ومحمد قواص من ثانوية المقاصد - عمر بن الخطاب (المرتبة الثانية).

- عن فئة Word سليم حشيشو من ثانوية رفيق الحريري صيدا (المرتبة الأولى)، وهنادي هويلو من الجامعة اللبنانية (المرتبة الثانية).

- عن فئة Excel، يوسف بشاشي من ثانوية المقاصد - علي بن أبي طالب (المرتبة الأولى)، ومحمود يماني من ثانوية رفيق الحريري صيدا (المرتبة الثانية).

ودعماً للمدارس الرسمية، تم تخصيص جائزة للأول على صعيد المدارس الرسمية لتمثيل لبنان في البطولة العالمية لمايكروسوفت، وقد فازت بها ياسمينا فاضل من ثانوية حارة حريك الرسمية.

يُذكر أنه شارك في البطولة ما يزيد عن 3000 طالب من الفئات العمرية الممتدة بين 13 و22 سنة، توجت خلالها كل مدرسة أبطالها عن فئات الـ Word، الـ Excel، والـ Power Point، وتنافس الفائزون في مقر مايكروسوفت لبنان على الامتحان النهائي.