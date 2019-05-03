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رعى وزير شؤون المهجّرين غسان عطالله حفل تخرّج طلاب الصف التاسع الاساسي والثالث الثانوي في ثانوية سيدة البشارة للراهبات المخلصيات في بلدة جون الشوفية، وقد ألقى كلمة في المناسبة جاء فيها:



"إنّ تاريخ الراهبات الباسيليات المخلصيات يشبه تاريخ اوطاننا العميقة بالايمان والراسخة بالصلابة والعنفوان والكرامة والمحبة، التي تعرف أن تعطي من دون مقابل وأن يكون عبيرها كعبير البخور المقدّس الذي ينتشر في كل كيان ووجدان. هنّ عانين لكنهن صمدن في وجه كلّ الصعاب، وبقوة ايمانهنّ قدّمن على مرّ سنوات طويلة جدّاً نموذجاً يحتذى به للتجذّر بالارض والتشبث بها منطقة مزروعة في قلب وطن ينبض أبداً بالحياة ولا يعرف الموت، غنيّ بتنوّعه، رائع بانفتاحه، وجبّار متمرّد على أيّ ظالم، ولا يعرف غير الحريّة اطاراً لعيش شعبه الكريم".

وأضاف:"لذلك اسمحوا لي أن أعترف لكنّ ايتها الراهبات العزيزات، أمام طلاب اليوم، الأمل الوحيد الباقي لنا، أنني أشعر برهبة كبيرة بدأت منذ شرفتموني بهذه الدعوة الكريمة لكي أكون راعياً لهذا الاحتفال الكريم. نعم رهبة كبيرة تلفّني وأنا أقف بينكنّ وبين هذا الحشد الكريم، وإنني أنحني احتراماً لما قدّمتموه في حقل الايمان، والوطنية والتربية، فأنتنّ ايتها الراهبات المحترمات أيقونة تعلّق على صدر كل مؤمن حقَّ الايمان بلبنان وطناً لجميع ابنائه على اختلاف انتماءاتهم، وبشوف يضمّ تحت جناحيه أبناء هذا الوطن.وهذه التلّة الجميلة في جون تشهد على مداميك عمر قضيتموه في خدمة الوطن والانسان والانسانية. فهنيئاً لكنّ باليوبيل الماسي للمرسلات المخلصيات... وما قدّمته أيديكنّ أمَّنا منى وجميع الأخوات الغاليات، هو الماسّ بحدّ ذاته".

وتابع:"ما أقوله اليوم ليس مجرّد كلمات، مع أن هدايا القلوب الحقيقية لا تكون الا الكلمات الصادقة، إنما هو فعل اقتناع وايمان بعملكنّ الفريد والرائع... واسمحوا لي هنا أن انطلق من تجربتكنّ التي شجّعت الناس على البقاء في أرضها أو العودة اليها أن أتعهد أمامكنّ وأمام الطلاب الأعزاء وأهلهم وجميع الحاضرين، أنا غسان عطالله ابن الشوف الغالي وزير المهجرين، لن أتوانى ليوم واحد، أو دقيقة واحدة، أو لحظة واحدة عن القيام بما تقمن به من خلال عملي في الوزارة، حتى أشجع الذين هُجّروا الى العودة والذين في ارضهم ان يبقوا فيها عبر مشاريع عدّة نعمل عليها".

وختم عطالله بالقول:"أما أنتم أيها الطلاب الاعزاء، فلكم أقول أنّ مستقبل لبنان الذي نحلم به لأولادنا وأولادهم هو بين ايديكم، رفعتم رأسنا بما وصلتم اليه، وأنا على يقين تامّ أنكم ستسمرّون بحصد النجاح تلو الآخر في ميادين الحياة المتشعّبة خصوصاً أنكم تتلمذتم هنا في هذا الدير المبارك وتعلّمتم معنى حب الله وحب الارض وحب الوطن... أدعوكم الى أن تبقوا دائماً تحت ظلال لبنان مختلف الألوان في فيء الارزة الخالدة التي لا يعرف لونها اي زوال، فلبنان وطن استحقكم... فاستحقوه لأنه بذل شهداءه على مذبح الكرامة حتى يكون لنا اليومُ زاهراً".