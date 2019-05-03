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مكتب المدارس في التيار ينظم دورات تحضيرية للامتحانات الرسمية

3
MAY
2019
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كشف مكتب المدارس في قطاع الشباب والرياضة في التيار الوطني الحر عن قيامه بأربعة دورات تحضيرية لطلاب الشهادات الرسمية بكامل الفروع. والدورات الأربعة ستتمثل على الشكل التالي:

- الدورة الأولى هي بالتعاون مع جامعة الAUT بجبيل لطلاب الـSV والـSG وذلك ابتداءا من 10 ايار لغاية 31 ايار كل اثنين وجمعة من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الثامنة مساءا. وذكر أنه بجهود النائب سيمون سيحصل الطالب الأول في الدورة على منحة دراسية كاملة full scolaire ship من جامعة الـAUT والطالب الثاني يحصل على منحة 50 %.

- الدورة الثانية التي ينظمها مكتب المدارس ستكون في في بعبدا بالتعان مع جامعة الـLCU بالحدث وهي مخصصة لطلاب الـSG والـSV والـSE من 10 أيار لغاية 8 حزيران وذلك كل نهار سبت من الـ8 صباحا لغاية 3 من بعد الظهر.

- الدورة الثالثة ستكون في المتن بالتعاون الـAUL الدكاونة وهي مخصصة لطلاب الـSG، الـSV وذلك من 6 أيار لغاية 7 حزيران كل نهار إثنين وأربعاء وجمعة من الساعة 8 لغاية 6. أما طلاب الـSE فكل نهار ثلاثاء وخميس من 8 صباحا لغاية الرابعة بعد الظهر.

- أما الدورة الرابعة هي موجهة لطلاب الشهادة المتوسطة وستكون في البترون مع سنتر eduction plus وذلك ابتداءا من 13 أيار لغاية 5 حزيران كل إثنين واربعاء من الحادية عشر لغاية الخامسة والنصف بعد الظهر.

للطلاب الراغبين بالمشاركة في هذه الدورات الرجاء الإتصال بالـ76/803635.

كما يذكر مكتب المدارس في قطاع الشباب والرياضة أن جميع الطلاب المنتسبين للتيار الوطني الحر سيحصلون على منح دراسية في الجامعات التالية: في كل من الجامعات التالية LCU، AUL ، AUT وCentre Eduction Plus

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