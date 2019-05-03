باسيل: ​التلوث البيئي​ ليس بعيدا عن التلوث السياسي

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اشار وزير الخارجية جبران باسيل، الى اننا "تخطينا مفهوم التلوث الى السم الذي يدخل جسمنا، والتسمم الذي اصاب عقولنا والذي دفع اللبناني للتعامل مع البيئة بالخطر الذي هو فيه حاليا".



ورأى "ان الخطر هو عبر دفن النفايات في باطن الارض مما لوث المياه الجوفية والحياة، والتلوث البيئي ليس بعيدا عن التلوث السياسي، ولذلك المهمة ليست سهلة".



ولفت باسيل خلال مؤتمر البيئة 2019 بعنوان "فرصة لبنان" في سن الفيل، الى ان الاولويات كثيرة، "الاولوية الاولى ان تكون هناك بيئة نستطيع من خلالها البقاء في الوطن، واليوم هناك مقاومة بيئية للمحافظة على الارض ويستطيع من خلالها اللبناني البقاء على ارضه".

وأردف "ان المهمة صعبة لدرجة اننا بحاجة الى ناس لا يهابون شيئا، والوزير الحالي فادي جريصاتي سيتعرض للكثير من ظلم ومس بالحقيقة"، مضيفا "ان "كارتيال الترابة" اما يوجد من لا شيء، كما "كارتيل الكسارات والمرامل" لم ينوجد من دون حماية سياسية".



واعتبر ان "المهمة الموكلة على وزير البيئية هي المحافظة على لبنان الاخضر، ونحن لا يعصى علينا الحفاظ على لبنان "جوهرة المتوسط"".