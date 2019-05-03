تخفيضات الموازنة: هل ثمة من يستهدف الجيش اللبناني؟

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لارا الهاشم -

من أصل 500 مليار اقتطعت من 17 إدارة عامة في إطار السياسة التقشفية التي تنوي الحكومة انتهاجها في الموازنة، 252 مليار ليرة لبنانية اقتطعت من اعتمادات وزارة الدفاع في مشروع الموازنة الذي يناقش، أي نصف القيمة تقريباً. ما يعني عملياً، أن في الوقت الذي ترفع دول المنطقة والعالم ميزانيات جيوشها لتمكينها وتقويتها، ثمة من يعمل على ضرب معنويات الجيش اللبناني الذي يقاتل أساساً باللحم الحي.

ما هو ثابت أن التخفيضات المقترحة للجيش تشمل قيمة الحصص الغذائية اليومية للعسكريين المنتشرين على الأرض و سعر المحروقات للآليات العسكرية كما ألغت بند المنشآت الذي يشمل التصليحات اللوجيستية.

وإذا صحّ أن التخفيضات لن تشمل أساس الراتب فان المسّ بتعويضات العسكريين له قصّة أخرى بالنسبة لأبناء المؤسسة وعائلاتهم. إنها قصة استهداف لشريحة كبيرة قدّمت دماءها في سبيل الوطن من دون مقابل. قصّة عائلات قدّمت أو كادت أن تقدّم أباً أو أخاً أو زوجاً شهيداً على مذبح الوطن حفاظا على سيادة لبنان. هي حكاية معنويات ستُضرب وتضرب معها مؤسسة تشكل حائط الدعم للوطن الذي يكاد ينهار .

بحسب مصادر عسكرية ل tayyar.org يطرح الحديث عن دراسة تطبيق التدبير رقم 3 الذي يستدعي جهوزية بنسبة 75% تساؤلات حول مدى ملاءمة هذا التخفيض للوضع الامني على طول الحدود، ومدى تأثيره على معنويات الجيش. فمن الناحية الأمنية و في عملية حسابية سريعة، يبلغ طول الحدود على السلسة الشرقية والشمالية 375 كيلومتراً وينتشر حوالى ال 13 عسكري في الكيلومتر الواحد حالياً. ما يعني أن عدد العسكريين المنتشرين على الحدود يبلغ حوالى الخمسة آلاف. أما في حال تم تطبيق التدبير رقم 1، أي خفض الجهوزية إلى نسبة 25%، سيتقلّص العدد إلى 1250 عسكري تقريباً على طول الحدود. فهل هذا الإجراء كفيل بالحفاظ على سيادة واستقرار لبنان؟

أما القول أن ثمة عسكريين يداومون في المكاتب وبالتالي فإن وضعهم يستدعي إعادة النظر بتطبيق التدبير رقم 3 عليهم، أي ضرب راتب سنة الخدمة بثلاثة، فتؤكد المصادر عينها ل tayyar.org أن نسبتهم لا تتجاوز ال 2% من العسكريين وأن حتى هؤلاء يقدّمون خدمة تفوق ما يعادل ساعات دوام العمل العادي. فوفقاً للدراسات العسكرية، تنقسم الخدمة في الجيش بين القتال ودعم القتال. وفي أكثرية جيوش العالم، يحتاج أي عسكري على الجبهة إلى أربعة آخرين معاونين، لتأمين الطبابة والطعام والذخيرة والعتاد والبناء والأموال. ما يعني أن دعم القتال لا يقلّ أهمية عن القتال نفسه بل هو أساسي كما في أي جيش في العالم، ومن هذا المنطلق يرفض الجيش سحب التدبير رقم 3 من العسكر الموجودين في المكاتب طالما أنه مكلّف بالحفاظ على الأمن في الداخل وعلى الحدود، بحسب مصاد عسكرية ل tayyar.org.

وتضيف المصادر عينها، أن التدبير رقم 3 ليس مطلباً للجيش وإنما هو حقّ، لأن العسكري لا يتقاضى طيلة سنوات الخدمة بدل ساعات إضافية كأي موظف في القطاع العام، وبالتالي فبتطبيق التدبير رقم 3 يكون دفعُ بدل الساعات الإضافية قد أرجئ حتى انتهاء الخدمة. هذا عدا عن أن الاحتساب الفعلي لبدل الساعات الإضافية التي يمضيها العسكري في الخدمة يكاد يفوق البدل الحالي بثلاثة أضعاف لو تم تطبيق الحسبة التي تطبّق على موظفي القطاع العام. وفي هذه الحالة لكانت تعويضات نهاية الخدمة تفوق ثلاثة أضعاف ما هي عليه اليوم.

وتستغرب المصادر لما التصويب على رواتب العمداء الذين أمضوا ثلاثين سنة في الخدمة واضعين كلّ طاقاتهم وقدراتهم في سبيل الوطن، فيما منصب العميد يوازي منصب أي مدير عام في الدولة ؟

لا تبخل المؤسسة العسكرية بالتضحية من أجل التوفير على خزينة الدولة، من خلال قبولها بوقف التطوّع لهذا العام ولو أنها تعتبر أن ذلك سيؤثر على هيكلية الجيش. لكن مصادرها تعتبر عبر tayyar.org أن اقتراح هذا الإجراء داخل مشروع الموازنة لأكثر من عام هو أمر خطير، لأنه سيحوّل الجيش اللبناني إلى جيش هرمٍ وسيحرم الجسم العسكري من ضخّ دماء جديدة.

وإذا كان مشروع الموازنة هذا يُدخل سلسلة اقتراحات قد تسهم في تخفيض العجز، إلا أن الاقتراحات عينها قد تؤثر على تركيبة المؤسسة العسكرية على المدى البعيد. ففيما قائد الجيش العماد جوزاف عون يحاول منذ استلامه وضع سياسة لاعادة هيكلة الجيش بتخفيض عدد العمداء نتيجة سياساتٍ سابقة خاطئة، الأمر الذي دفع ببعضهم إلى تقديم استقالتهم، يقترح مشروع الموازنة الحالي تمديد سن التقاعد. فبدلاً من أن يطلب العسكري من قيادته تسريحه التي بوسعها الموافقة أو الرفض أو بدلاً من أن أن تتخذ هي القرار بذلك نتيجة مخالفة ما ارتكبها، يمنع مشروع الموازنة التسريح قبل بلوغ سن التقاعد الممدّد.

وسط كل هذه الملاحظات، وفيما كانت قيادة الجيش الوحيدة التي اعادت اموالا فائضة الى خزينة الدولة في أواخر ال 2018 بشفافية مطلقة، فيما سائر الوزارات أنفقت كل اعتماداتها، تبرز أسئلة مشروعة.

لما الانقضاض على تعويضات نهاية الخدمة علما انه يتم اقتطاع نسبة مئوية شهرية من راتب كل عسكري منذ تطوّعه وعند ترفيعه من درجة إلى درجة ومن رتبة إلى رتبة؟ هل المطلوب هو إصلاح مالي أم ثورة شعبية تطيح بطبقة متوسطة الدخل باتت أساساً نادرة في لبنان، وتأكل مجدّدا من رواتب تقاعدية تمّت تجزأتها في سلسلة الرتب والرواتب؟ والأهم هل ثمة من يحاول خنق الجيش وليّ ذراعيه، بعد أن أثبتت قيادته الحالية قدرات قتالية وكفاءة عالية واضعة حدّاً للتدخلات السياسية والرشاوى في المدرسة الحربية ؟ ولمصلحة من حرمان المؤسسة من تطويع اجيال جديدة تحمل في صلبها روح الوطنية لسنوات مقبلة، بعد ان اثبتت الدورتان الاخيرتان بشهادة الجميع انهما من الاكثر كفاءة بمجرد كف يد اهل السياسة؟ وهل بعد حرمانها من التطويع للعام ٢٠١٩ هل تحتمل المؤسسة التي تفيض بالعمداء المزيد من الهرم، أم انها تستحق دماء شابة جديدة تضخ فيها الروح وفقا لرؤية قيادتها الحالية؟