الجبال مليئة بالثلوج.. بالصورة - اليكم كمية تساقط الامطار حتى ١ أيّار ٢٠١٩

أفادت صفحة Lebanon Weather Forecast عبر فيسبوك أن كلّ المحطّات على جميع الأراضي اللبنانيّة تخطّت ١٠٠% مُعدلاتها السنويّة والجِبال اليوم في بداية شهر أيّار مليئة بالثلوج كما في آذار.

ونشرت جدول بكميّة الأمطار حتى ١ أيّار ٢٠١٩ للمَوسم ٢٠١٨-٢٠١٩ في ٣٠ محطّة موثوقة.

وذكرت بأن كل ١مم أمطار يعني تساقط ١ ليتر مياه أمطار في كلّ متر مُربّع.

Latest rainfall data stopped 1 May 2019 for 30 trusted stations (rainfall season 2018-2019). We remind you that 1mm of rainfall is equivalent to 1 Liter of water in 1 squared meter.