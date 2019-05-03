عناوين الصحف ليوم الجمعة 3 أيار 2019

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الاخبار

جرمانوس يدّعي على عماد عثمان

وزير المال: البعض لا يزال يريد رفع الـTVA

الجمهورية

الموازنة في حلقة الأرقام

النقاش يهدأ والشارع على حراكه... والحريري يستعجل إقرار الموازنة الأحد

البناء

احتفالية حاشدة في الذكرى المئوية الثانية لميلاد المعلم بطرس البستاني بحضور الرؤساء عون وبري والحريري

نصرالله: سنضرب ما هو أهمّ من الأمونيا... وسيشاهد العالم تدمير الألوية والفرق

على المصارف أن تساهم في الحفاظ على الاقتصاد... وإلا سيدفع الجميع ثمن الانهيار

اللواء

تخفيضات ورسومات خجولة في الموازنة على وقع إضرابات وصلت إلى مصرف لبنان

جنبلاط: لبنان أفضل لحزب الله من الإمتداد الإيراني

L'Orient-Le Jour

L’examen de l’avant-projet de budget avance lentement

The Daily Star

Russia, Syrian army step up attacks on rebels