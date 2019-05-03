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أسرار الصحف ليوم الجمعة 3 أيار 2019

3
MAY
2019
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الجمهورية

أبدى وزير يشغل حقيبة حساسة إستعداده لإستقبال شخصية دبلوماسية تمثل دولة على خصومة مع الجهة التي ينتمي اليها هذا الوزير اذا طلبت تلك الشخصية موعداً للقائه.

وصف أحد الوزراء بعضاً من زمالئه بالكاذبين وقال "لو بيعرفو الناس شو بيحكو داخل مجلس الوزراء ما حدا بيمشي وراهن".

يتردد أن مرجعاً روحياً مستاء جداً من أحد الوزراء من أبناء طائفته لمقاطعته قداس الفصح.


البناء
كواليس
كشفت صحيفة «واشنطن بوست» أنّ البيت الأبيض هو من خطط للإنقلاب في فنزويلا وهو من دبّر له الاعترافات الدولية، وهو من جهّز النسخة العسكرية الأخيرة للانقلاب، لكنها قالت إنّ كلّ شيء قد انتهى الآن، فقد تبيّن أنّ الرئيس نيكولاس مادرور أقام حساباته بدقة أكثر من البيت الأبيض برئيسه دونالد ترامب ومستشاره للأمن القومي جون بولتون، وتوقعت تراجع الضجيج الأميركي عن تغيير وشيك في فنزويلا بعد نتائج الانقلاب العسكري الفاشل.


اللواء

لغز
لن يتأخر مرجع في الدعوة لإنجاز الجانب التشريعي من سلّة الموازنة فور وصولها إليه.

همس
قرأت مصادر دبلوماسية في خطاب سياسي أنه تضمن الشق الثاني من المواجهة، إذا وقعت في المنطقة، على خلفية تصفير النفط؟!

غمز
لم تنقطع الاتصالات لاحتواء احتمالات أية توترات إعلامية على جبهة حليفين.

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