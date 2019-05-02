هكذا علّق نادي الصحافة على استدعاء محكمة المطبوعات للزميلة نوال ليشع عبود

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صدر عن نادي الصحافة البيان التالي:

يحتفل العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة ونحن في لبنان معنيون بالحفاظ على هذه الحرية وحمايتها ومنع تحولها إلى حال من الفوضى التي يمكن لكل القوى المعادية لحرية التعبير والرأي أن تستغلها من أجل ممارسة أنواع من التعسف والحد من الحريات.

إننا في لبنان مطالبون بالدرجة الأولى كصحافيين أن نتضامن مع بعضنا البعض وأن نشكل نواة ضغط لتحصيل والحفاظ على حقوقنا وحماية مهنتنا وإعادتها إلى الاصول والأخلاق والوقوف في وجه الدخلاء ومحاولات تدجين الإعلاميين والوسائل العاملين فيها.

إن نادي الصحافة وفي هذا اليوم العالمي لحرية الصحافة يفاجأ باستدعاء الزميلة نوال ليشع عبود أمام محكمة المطبوعات يوم الخميس المقبل بناء على دعوى رفعها بحقها رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب على خلفية حلقة إذاعية منذ أشهر تناولت وضع الجامعة واستضافت فيها عددا من المعنيين عبروا عن أرائهم بحرية.

إن نادي الصحافة يعتبر دعوى الدكتور أيوب واستدعاء محكمة المطبوعات للزميلة نوال ليشع عبود عملا يمس في صميم حرية الصحافة ومحاولة لضرب كل الأصوات الحرة وهو أمر لن نسكت عنه،ولذلك ندعو إلى أوسع تضامن مع الزميلة ليشع عبود والقيام بكل ما هو مطلوب من أجل التراجع عن الدعوى والاستدعاء، وندعو نقابة المحررين ونقابة الصحافة وجميع المعنيين بالشأن الإعلامي إلى تحرك سريع يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.