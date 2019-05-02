ماذا تقول الارقام عن المردود الاقتصادي والسياحي لمرفأ جونيه ؟

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هنا جرافة تعمل ، وهناك بلوكات اسمنتية تُنقل

والنتيجة " الشغل ماشي" في مرفأ جونيه، بعدما شارفت المرحلة الاولى من الاعمال على الانتهاء.

حلم الكسروانيين الاقتصادي والسياحي هذا الذي انتظروه لسنوات لم ينغصه قبل ايام الا اللغط الذي اثير حوله في اطار مشروع موازنة 2019 ، فبحسب هذا النص الذي حصلت عليه ال او تي في يتبين انه تم رصد مبلغ 12 مليار و 552 مليون ليرة للعام الحالي بدلا من 15 مليار و 500 مليون، والفارق بين المبلغين الذي يصل الى 2 مليار و 347 مليون ليرة فيرجأ دفعه حتى العام 2021 ما يعني اذا ان اعتمادات الدفع ستوزع على 3 سنوات بدلا من سنتين كما كانت... اي بكلام آخر تأخير اضافي .

تأخيرٌ يرفضه كل من رئيس الجمهورية الذي تابع هذا الملف منذ كان نائبا عن كسروان ونواب المنطقة ايضاً وقد عبروا عنه خلال جولة كسروانية قام بها محافظ جبل لبنان محمد مكاوي مع عدد من الشخصيات

في مرفأ جونيه سيتم انشاء سنسول بطول 2.2 كيلومتر قادر على استقبال 500 يخت يوميا اي حوالى 7000 سائح في اليوم ، من بينها حتى البواخر الكبيرة التي يصل طولها الى 365 مترا، اضافة الى مكاتب للامن العام والجمارك وغيرها ...ما يعني ان المردود الاقتصادي والتجاري والسياحي لهذا المرفأ سيكون لافتاً

5 سنوات هي المدة التي قدرت لانتهاء الاعمال في المرفأ، بدأت منذ نهاية عام 2016 ، اي لم يتبق منها الا عامين ونيف ، فهل يبصر هذا المشروع الحيوي النور ام تفعل العرقل فعلها فيه؟