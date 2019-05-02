ما سبب اقفال مصرف لبنان يومي الجمعة والسبت؟

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أعلن مجلس نقابة موظفي مصرف لبنان اضراباً تحذيراً يوميّ الجمعة والسبت في 3 و 4 أيار 2019، نظراً للهجمة الشرسة التي يتعرض لها المصرف من خلال المس بالرواتب والتقديمات التي ضمنها القانون لمصرف لبنان منذ تأسيسه. ولهذه الأسباب أصدر المجلس بياناً توجهوا من خلاله لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء و الشعب اللبناني، رافضين هذه الهجمة التي يتعرض لها المصرف المركزي الذي حافظ بقيادة الحاكم رياض سلامة وعلى مدى ربع قرن على الإستقرار النقدي والإجتماعي.

ومما جاء في البيان : " إن موظفي مصرف لبنان يتوجهون إليكم من خلال هذا البيان لرفض الهجمة الذي يتعرّض لها مصرف لبنان، المؤسسة النموذجية الرائدة التي حافظت بقيادة سعادة الحاكم رياض سلامة على مدى ربع قرن على الإستقرار النقدي والإجتماعي، حيث اصبح مثالاً يحتذى به على الصعيدين الوطني والعالمي بإعتراف المراجع المالية والنقدية العالمية المرموقة كافة. ان هذه المؤسسة العريقة التي حافظت على وحدتها وإستقلاليتها وعلى القيام بدورها الوطني رغم الحروب كافة التي شنت على لبنان والظروف الصعبة كافة التي تعرض لها الوطن، وقد كانت الضمانة الثابتة لجميع اللبنانيين في الحفاظ على عيشهم الكريم.

إن مصرف لبنان يتمتّع بإستقلالية إدارية ومالية بموجب قانون النقد والتسليف الذي أنشىء بموجبه على غرار جميع المصارف المركزية وهذا ما هو متعارف عليه في الدول المتقدمة كافة التي تسعى الى إعطاء المصارف المركزية المزيد من التعزيز والإستقلالية كونها سلطة نقدية مستقلة هدفها الاساسي الحفاظ على الإستقرار النقدي والإجتماعي وضمان استقرار القطاع المصرفي، مع الإشارة إلى ان مصرف لبنان له موازنته الخاصة وليس له اي علاقة بالموازنة العامة عملاً بالمعايير العالمية الفضلى، وكان السبّاق في أخذ الإجراءآت التقشفية اللازمة منذ أكثر من عشر سنوات (تخفيض عدد الموظفين إلى 850 موظّفاً، إلغاء درجات استشفاء موظفيه في الدرجة الأولى، تحديد سقوف للرواتب، تخفيض الزيادات السنوية من 8 في المئة إلى 3 في المئة، إلغاء سلفة التعويض على نهاية الخدمة، 75 في المئة من قيمة مبالغ الطبابة والإستشفاء عند سن التقاعد، عدم وجود راتب تقاعدي). علماً ان موظفي مصرف لبنان لم يستفيدوا من سلسلة الرتب والرواتب التي استفاد منها القطاع العام، نظراً للاستقلالية المالية التي يتمتع بها بل تأثروا سلباً بسبب التضخم الذي حصل نتيجة ذلك.

وإذ نتفاجىء بهذه الهجمة الشرسة التي يتعرّض لها المصرف من خلال المس بالرواتب والتقديمات التي ضمنها القانون لمصرف لبنان منذ تأسيسه، محمليه فشل السلطات السياسية المتعاقبة للعمل على وقف الهدر وإصلاح الدولة.

بناءً عليه، إن مجلس نقابة موظفي مصرف لبنان يرفض رفضاً قاطعاً هذه الهجمة المستغربة التي يتعرّض لها مصرف لبنان، ويرفض رفضاً مطلقاً المس برواتبه وتقديماته، وهو يعلن الإضراب التحذيري لمدة يومين متتاليين يوميّ الجمعة والسبت بتاريخ 3 و 4 أيار 2019، مبقياً إجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات كافة وهو يطلب من جميع الموظفين الإلتزام التام بالإضراب التحذيري هذا تمهيداً لإعلان الإضراب المفتوح في حال عدم وجود إية إيجابية من قبل المسؤولين".