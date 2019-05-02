ندى البستاني تابعت حادثة التلوث في الجية

A + A -

فور تبلغها بحادثة التلوث في الجية، تابعت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني الحادثة منذ الصباح الباكر وأوعزت الى مؤسسة كهرباء لبنان القيام بتحقيق عن الحادثة، وقد أكدت مؤسسة كهرباء لبنان في بيانها الذي أصدرته اليوم ألا تسرّب نفطي من معمل الجية الحراري وذلك بعد الكشف الذي قام به فريقها الفني، وقد تمّ إبلاغ الجهات المعنية بهذا الأمر.



وفي الوقت عينه، وفِي اطار معاونتها لوزارة البيئة، طلبت الوزيرة البستاني أخذ عينات من التلوث لفحصها مجاناً في المختبرات التابعة للوزارة ومن المتوقع ان تصدر النتيجة غداً صباحاً وسيتم الإعلان عنها.