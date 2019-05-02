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الرئيس عون استقبل القائم برئاسة المجلس الأعلى الاسلامي العلوي. الشيخ عصفور: خطابنا للتلاقي والحوار ومحاربة الفكر الارهابي

2
MAY
2019
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، القائم برئاسة المجلس الأعلى الإسلامي العلوي الشيخ محمد خضر عصفور على رأس وفد من أعضاء هيئة المجلس الذي نقل إليه تهاني أبناء الطائفة العلوية بعيد الفصح المجيد، كما أطلعه على نتائج الجولة التي قام بها في اوستراليا وشملت اللبنانيين عموماً وأبناء الطائفة خصوصاً المنتشرين في أوستراليا ولا سيما في سيدني وملبورن، كما شارك في مؤتمر لأبناء الجالية عقد الشهر الماضي. وقال الشيخ عصفور أن الخطاب الذي سمعه المنتشرون اللبنانيون في أوستراليا هو خطاب التلاقي والحوار والحرص على محاربة الفكر الارهابي، داعياً إلى تعزيز الترابط بين لبنان المقيم ولبنان المنشر.


واشار الشيخ عصفور إلى أن وفداً من رجال الاعمال سيحضر إلى بيروت في الشهر المقبل لدرس سبل المساهمة في تعزيز الاقتصاد اللبناني. كما اشار إلى اللقاءات التي عقدها مع المسؤولين الأوستراليين للغاية نفسها.


وعرض الشيخ عصفور لعدد من مطالب أبناء الطائفة العلوية في المواقع السياسية والادارية والعسكرية، شاكراً للرئيس عون الدعم الذي يلقاه العلويون في عهده.


ورحب الرئيس عون بالوفد، مؤكداً اهتمامه بمطالب أبناء الطائفة العلوية، أسوة بجميع أبناء الطوائف اللبنانية الأخرى. وشدد رئيس الجمهورية على حرصه على تعزيز التواصل بين اللبنانيين في الداخل وأولئك المنتشرين في دول العالم لا سيما في أوستراليا.

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