رد " صاروخي" من اللواء السيد على سعيد!

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علّق النائب السابق فارس سعيد على صورة جمعت النائب جميل السيد بـ"النواب الضباط" في القصر الجمهوري في بعبدا، بعد لقائهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ونشر الصورة قائلاً: "صورة غير موفقة بكل احترام".

ليعود السيّد ويرّد بتغريدة اخرى على حسابه الخاص على "تويتر" نشر فيها تعليق سعيد، وقال: "في الصورة أدناه فارس سعيد يستهجن وقوف ضباط من كتلة القوات معنا في الدفاع عن حقوق المتقاعدين!



بالمناسبة، مبارح البنت يلّلي عم تنظّف البيت عندي لاقت بزاوية الصالون روب أبيض من تبع الأطباء عليه حرفين F.S، تذكّرت أنو يمكن تكون ناسيه وقت كنت تزورني مع سمير فرنجية! فيك تبعت حدا ياخدو؟ "