التأكيد على التعاون بين لجنة المرأة والطفل النيابية والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في القوانين اللبنانية

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بدعوة من لجنة المرأة والطفل النيابية، عقد وفد من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة السيدة كلودين عون روكز، ولجنة المرأة والطفل النيابية برئاسة النائب الدكتورة عناية عز الدين، اجتماعاً موسعاً في المجلس النيابي، حيث تمّ استعراض مختلف مشاريع القوانين المقدمة إلى المجلس التي تهدف إلى إحقاق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل وذلك التزاماً بمقدمة الدستور اللبناني التي تنصّ على المساواة بين المواطنين.

وتطرّق المجتمعون إلى قانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل وأكدوا على السعي لتعديل المواد المجحفة في حق النساء فيهما، كما ناقشوا مشروع القانون الذي يهدف إلى تحديد سنٍ أدنى للزواج، ومشاريع القوانين المقدمة من قبل جهات سياسية مختلفة في موضوع حق المرأة اللبنانية نقل جنسيتها لأولادها، حيث أكدت السيدة عون روكز أن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة انتهت من إعداد مشروع قانون في هذا المجال وستقدّمه إلى رئيس الحكومة في القريب العاجل.

واّتفق الحاضرون في ختام اللقاء على ضرورة استكمال التنسيق بين الهيئة واللجنة النيابية والعمل يداً واحدة في سبيل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في مختلف القوانين اللبنانية.