living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

توضيح من وزارة الصحة بشأن قضية المريضة ديانا عقل!

2
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد تداول معلومات عن قضية المريضة ديانا عقل، أوضح المكتب الإعلامي لوزارة الصّحة الأمور التالية: 

1-  قام وزير الصحة ومستشاروه بمتابعة قضية مرض الفتاة ديانا عقل منذ 12 يوما  وقد تكفل  الوزير استثنائيا  بتكاليف كبيرة  كان من الصعب على المريض تأمينها  ومنها فحوصات  الانسجة الخاصة بالزرع. 

2- تابع شخصيا ومعه فريق مكتبه على مدار 48 ساعة ، رغم العطلة الرسمية يومي السبت والأحد حينها، مع الفريق الطبي في مستشفى اوتيل ديو ومع ادارة مستشفى الرسول الاعظم واعطى التوجيهات المطلوبة استثنائيا. 

3- فضل الاطباء التريث في عملية الزرع نتيجة تحسن في اشارات عمل الكبد  وطلبوا الانتظار لصدور نتيجة فحوصات زرع الانسجة.

 4- بقي المكتب على تواصل وجهوزية مع الفريق الطبي في أوتيل ديو المشرف على حالة الفتاة ديانا عقل ومع فريق مستشفى الرسول. 

5- تطور دراماتيكي حصل مساء الثلاثاء 30/04/2019 ،  اذ ساءت الحالة الصحية للفتاة وهبطت مؤشرات الكبد  بقوة. وتابع المستسار الاعلامي الامر منسقا مع رئيس بلدية لبايا ومدير مكتب الوزير ومعاوناه للاسراع باتخاذ الاجراءات.

6- تم التواصل مع ادارة المستشفيين وتم التنسيق مع الطبيب المختص بزراعة الكبد في م. الرسول د. م. السيد.

7 - تم تجهيز غرفة عناية خاصة لها وجرى التحضير لاستقبال المريضة تمهيدا لعملية الزرع. وكل ذلك جرى بهدوء ومن دون ضجيج  تجنبًا للاستعراض  والبروباغندا ايمانًا برقي الهدف والمهمة الانسانية التي يقوم بها الوزير وفريقه. 

8- حتى اليوم الخميس،  لم يتابع احد من اهل المريضة مباشرة مع مكتب الوزير للاستفسار اين اصبحت الامور لاستبيان الواقع واستشراف مستقبل العلاج.

9- الاهم من كل ما ورد، هو ان المريضة منتسبة للضمان الاجتماعي ولا يحق لها الاستفادة من خدمات الوزارة بشكل نظامي الا استثنائيا اذا ارتأى الوزير ذلك بحسب الحالة.

10- النتيجة الفعلية، التي لم يتحدث بها أحد منذ البارحة عصرا ان المريضة  تعالج في قسم العناية في مستشفى الرسول الأعظم  لليوم الثاني وستخضع لعملية جراحة زرع الكبد غدا والتبرع موجود وهو حالة الفتاة المريضة. 

11- الى كل المواقع الصحافية  وتلك المغردة،  نرجو توخي الدقة والمسؤولية المهنية والأخلاقية  والإنسانية في نقل الخبر وترويجه.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout