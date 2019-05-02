living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طرابلسي وجه سؤالا إلى الحكومة عن وضع المؤسسة الوطنية للاستخدام

2
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وجه النائب إدكار طرابلسي سؤالا إلى الحكومة بشأن وضع المؤسسة الوطنية للإستخدام جاء فيه:

دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري المحترم،

الموضوع: سؤال موجه إلى الحكومة بشأن وضع المؤسسة الوطنية للإستخدام
بالإستناد إلى: المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب
بتاريخ 27-6-1977 أنشئت " المؤسسة الوطنية للإستخدام" بموجب المرسوم الإشتراعي الرقم 80، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30-6-1977.

وقد أنيط بهذه المؤسسة رسم وتنفيذ سياسة الإستخدام في لبنان بصورة عامة، بالإضافة إلى بعض المهام الخاصة ونذكر منها:
-مكافحة البطالة.
-المساهمة في تحسين تنظيم سوق العمل.
-المساهمة في تشجيع المشاريع ذات الإنعكاس على سوق العمل.
-المساهمة في كل ما من شأنه رفع مستوى اليد العاملة.
-القيام بالدراسات والأبحاث الرامية إلى تحديد السياسة العامة للإستخدام.

ولما كانت الحكومة في الباب العاشر من بيانها الوزاري تحت عنوان "في الصحة والحماية الإجتماعية" أولت تطوير المؤسسة الوطنية للإستخدام، الإهتمام من ضمن خطة مكافحة البطالة،

ولما كان هذا الموضوع غاية في الأهمية بالنسبة للشباب اللبناني، الأمر الذي يقتضي معه الإطلاع على تفاصيل هذا الإهتمام ومعرفة الخطة الموضوعة لمكافحة البطالة والنهوض بالمؤسسة الوطنية للإستخدام ودور المؤسسة في مكافحة البطالة،

وسندا لأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرفع لدولتكم السؤال المرفق، متمنيا إحالته إلى الحكومة للإجابة على ما ورد فيه ضمن مهلة الخمسة عشر يوما المحددة للإجابة. واقبلوا الاحترام.

سؤال موجه إلى الحكومة عملا بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب
أولا: في سبب إنشاء المؤسسة الوطنية للإستخدام
بتاريخ 27-6-1977 أنشئت "المؤسسة الوطنية للإستخدام" بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 80، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30-6-1977. 


وقد أنيط بهذه المؤسسة رسم وتنفيذ سياسة الإستخدام في لبنان بصورة عامة، بالإضافة إلى بعض المهام الخاصة ونذكر منها:
-مكافحة البطالة.
-المساهمة في تحسين تنظيم سوق العمل.
-المساهمة في تشجيع المشاريع ذات الإنعكاس على سوق العمل.
-المساهمة في كل ما من شأنه رفع مستوى اليد العاملة.
-القيام بالدراسات والأبحاث الرامية إلى تحديد السياسة العامة للإستخدام. 


ثانيا: في الواقع الحالي
- أوجدت المؤسسة الوطنية للإستخدام كي تكون الذراع الأولى - لا بل الأوحد - لإيجاد الوظائف في لبنان لكل من يحتاجها من خريجين وأصحاب خبرات يعانون من البطالة.
- أوجدت المؤسسة الوطنية للإستخدام في العام 1977 لترسم سياسات الإستخدام ولتؤمّن الوظائف للبنانيين ولتزيد من مهارات اليد العاملة وتُشغّل أصحاب الإحتياجات الخاصّة والمعوقين حتّى.
- لا يعمل في مصلحة الاستخدام سوى 20 موظف من أصل 56 موظفًا يعملون في المؤسسة الوطنية للإستخدام (وملاكها يجب أن يكون 071 موظفين) ومكاتبها منتشرة في بيروت وطرابلس وصيدا وهي شبه مقفلة ولا تقدم أية خدمة.
- إن هذه المؤسسة التي أوجدتها الدولة وتتمثّل بها كافة قطاعات الإنتاج والنقابات في لبنان لا يظهر أنّها قد وظّفت أحدًا ولا حرّكت ساكنًا لايجاد الوظائف أو أعلنت عن وظائف جديدة عبر موقعها الإلكتروني أو صفحتها على الفيسبوك منذ سنوات. 


أمام هذا الواقع الحالي، أتت الحكومة الحالية في الباب العاشر من بيانها الوزاري وتحت عنوان "في الصحة والحماية الإجتماعية" تولي تطوير المؤسسة الوطنية للإستخدام، الإهتمام من ضمن خطة مكافحة البطالة،

ولما كان للمؤسسة الوطنية للإستخدام الدور المحوري في رسم سياسات الإستخدام وتنظيم سوق العمل اللبناني توصلا للحد من البطالة ومن هجرة الشباب اللبناني، الأمر الذي يقتضي معه تسريع وتيرة العمل لتحويل البيان الوزاري من مجرد وعد وإلتزام إلى خطوات وبرامج عمل واضحة تؤدي إلى البدء بمكافحة البطالة وتفعيل دور وعمل المؤسسة الوطنية للإستخدام، 


بناء على ما تقدم، نسأل الحكومة ما يلي: 


1- ما هي الأسباب التي حالت حتى تاريخه دون قيام المؤسسة الوطنية للإستخدام بدورها، وهل من ضمانة أو ضمانات تحول دون تهميش المؤسسة ودورها في المستقبل؟
2-ما هي خطتها لمكافحة البطالة؟.
3-ما هو تصورها وما هي خطتها للنهوض بالمؤسسة الوطنية للإستخدام ولتفعيل دورها ولتمكينها من القيام بدورها الأساسي والريادي حسب مرسوم إنشائها؟.
4-ما هي المهلة الزمنية المتوقعة للإنتهاء من الإجراءات اللازمة للوصول إلى مؤسسة وطنية للإستخدام فاعلة ومؤثرة؟. 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout