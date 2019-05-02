كتاب من طربلسي إلى دولة رئيس مجلس النواب

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وجه النائب الدكتور ادكار طرابلسي كتاب إلى الحكومة بشأن وضع المؤسسة الوطنية للإستخدام وجاء فيه:

بالإستناد إلى : المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب

بتاريخ 27-6-1977 أنشئت " المؤسسة الوطنية للإستخدام" بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 80، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30-6-1977.

وقد أنيط بهذه المؤسسة رسم وتنفيذ سياسة الإستخدام في لبنان بصورة عامة، بالإضافة إلى بعض المهام الخاصة ونذكر منها:

- مكافحة البطالة

- المساهمة في تحسين تنظيم سوق العمل

- المساهمة في تشجيع المشاريع ذات الإنعكاس على سوق العمل

- المساهمة في كل ما من شأنه رفع مستوى اليد العاملة

- القيام بالدراسات والأبحاث الرامية إلى تحديد السياسة العامة للإستخدام .

ولما كانت الحكومة في الباب العاشر من بيانها الوزاري تحت عنوان "في الصحة والحماية الإجتماعية" أولت تطوير المؤسسة الوطنية للإستخدام، الإهتمام من ضمن خطة مكافحة البطالة،

ولما كان هذا الموضوع غاية في الأهمية بالنسبة للشباب اللبناني، الأمر الذي يقتضي معه الإطلاع على تفاصيل هذا الإهتمام ومعرفة الخطة الموضوعة لمكافحة البطالة والنهوض بالمؤسسة الوطنية للإستخدام ودور المؤسسة في مكافحة البطالة ،

وسنداً لأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرفع لدولتكم السؤال المرفق، متمنيا إحالته إلى الحكومة للإجابة على ما ورد فيه ضمن مهلة الخمسة عشر يوماً المحددة للإجابة.