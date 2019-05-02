كارباورشيب المشغلة لباخرتي فاطمة غول وأورهان بيه أكدت التزامها بالمعايير البيئية الفضلى

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أعلنت شركة "كارباورشيب"، في بيان، "تأكيد إلتزامها بالمعايير البيئية الفضلى"، مما جاء فيه:



"في ضوء الادعاءات التي تناقلتها وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي تشير إلى احتمال أن يكون لبواخر انتاج الطاقة دور في التلوث على شاطئ الجية، تشدد شركة كارباورشيب، المالكة والمشغلة لباخرتي الطاقة فاطمة غول سلطان وأورهان بيه، أن الباخرتين الراسيتين في الذوق والجية تعتمدان أنظمة التنقية والفلترة الأكثر تطورا، مما يمنع أي أذى لمياه البحر، وتلتزمان أعلى معايير السلامة البيئية المطبقة عالميا، وليس لها أي صلة بتلوث البحر والمياه على شاطىء الجية كما اشير في بعض التصاريح اليوم".