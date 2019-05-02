بالفيديو - مصير اللبنانيين في مهب الريح في مطار شرم الشيخ!

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نشرت صفحة "وينيه الدولة" فيديو وارفقته بالتعليق التالي: "ارسل لنا عشرات اللبنانيين نداء استغاثة من مطار شرم الشيخ بعدما حوصروا داخل المطار وقد غادرت الطائرة التي كان من المفترض ان تقلهم عائدين الى لبنان.

فقد اكتشف هؤلاء فور وصولهم الى المطار ان احد المكاتب الذي يعنى ببيع التذاكر في لبنان قد باع عدد من التذاكر لكل مقعد لعدد من المسافرين رغبة من المكتب في جني المزيد من الارباح، ولدى وصولهم الى المطار تبين لهم ان عدد ركاب الطائرة قد اكتمل وان الطائرة قد غادرت فعلا عائدة الى لبنان فيما لا يعرف مصير عودتهم، وهم عالقون في هذه الاثناء في المطار من دون ماكل او مشرب"