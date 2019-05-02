الأمطار تعود في هذا اليوم!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني، ان يكون الطقس الجمعة غائما جزئيا الى غائم أحيانا وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة مع تساقط أمطار متفرقة، مترافقة مع رياح ناشطة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس ربيعي متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح السبت.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح المحملة بالغبار والتي تؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا وتكون الأجواء مهيأة لتساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة مع تساقط أمطار متفرقة، وتكون مترافقة برياح ناشطة، كما يتشكل الضباب عى المرتفعات.

السبت: غائم جزئيا مع ظهور بعض الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود على الجبال وفي الداخل.

-الحرارة على الساحل من 14 الى 24 درجة، فوق الجبال من 16 الى 19 درجة، في الارز من 6 الى 12 درجة، في الداخل من 12 الى 23 درجة.

-كمية المتساقطات:

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 0,0 ملم 656,5 ملم 1229,1 ملم 808,0 ملم

زحلة 0,0 ملم 456,9 ملم 1059,0 ملم 617,0 ملم

بيروت 0,0 ملم 458,5 ملم 1034,0 ملم 812,0 ملم

صور 0,0 ملم / ملم 890,0 ملم / ملم

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و40 كلم/س .

-الانقشاع: متوسط يسوء مساء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و80 %.

-حال البحر: مائج رارة سطح الماء: 20 درجة.

-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 05,49 ساعة غروب الشمس: 19,22