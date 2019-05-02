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حاكم مصرف لبنان من قصر بعبدا: الليرة مستقرة وستبقى مستقرة والمصرف سيدعم بمليار دولار القروض السكنية وقطاعات الانتاج

2
MAY
2019
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، وعرض معه الاوضاع النقدية في البلاد. وبعد اللقاء، اوضح الحاكم سلامة ان البحث تناول موضوع القروض التي سيدعمها مصرف لبنان هذه السنة، وهي تتضمن قروضا سكنية بقيمة 500 مليون دولار،   جزء منها دعم من المصرف المركزي والجزء الاخر من قرض كويتي وهناك مبلغ 500 مليون دولار لدعم القطاعات الانتاجية.
 
وردا على سؤال قال الحاكم سلامة ان مصرف لبنان "ليس فريقا في الموازنة لكن ما نتمنى هو ان تكون الموازنة على المستوى الذي يأمله السوق حتى تسود المناخات الايجابية المطلوبة."
 
واشار الحاكم سلامة الى انه اكد لرئيس الجمهورية سلامة الليرة اللبنانية واستقرارها لافتا الى ان مصرف لبنان لديه كل الامكانات لتبقى الليرة مستقرة كما هي، وستبقى مستقرة.
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