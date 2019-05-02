الوزير عطالله: وقف الهدر وتفعيل جباية الضرائب جزء من الحلول

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رأى وزير المهجرين غسان عطالله أن وقف الهدر وتفعيل جباية الضرائب جزء من الحلول التي على الدولة اللبنانية اتخاذها لتخطي الازمة الاقتصادية الراهنة.



عطالله وفي حديث لصوت لبنان دعا الى ضرورة الانكباب على العمل اكثر ومواصلة المناقشات للوصول إلى حلول أفضل مؤكّدًا أنها لن تكون من جيبة الفقراء.



ورأى عطالله أن مسؤولية المحافظة على البلد تقع على عاتق المسؤولين والشعب اللبناني على حد سواء لا سيما أننا قادمون على صيف واعد بأعداد كبيرة من المغتربين والسياح وقال:"صورة الخلافات لا تفيدنا ولنضع يدنا بيد بعضنا لإنقاذ الوطن".