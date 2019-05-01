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مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"

الموازنة عنوان شبه وحيد على الساحة المحلية، في وقت تتجه أنظار اللبنانيين نحو الجلسات المتلاحقة التي يعقدها مجلس الوزراء، على أمل التوصل إلى صيغة تحمل وعدا جديا بالإصلاح، من دون أن تؤدي إلى الإضرار بأصحاب الحقوق.

وفي هذا الإطار، اللافت اليوم تناقض واضح بين تصعيد في الخارج، وهدوء في الداخل، وسط اصرار على نبذ تسريب المداولات من الآن فصاعدا، على أمل الالتزام.

وإذا كان مسار البحث في الموازنة قد حقق اليوم بالذات معجزتين: تمثلت الأولى باجتماع ضم نائب "القوات اللبنانية" العميد وهبي قاطيشا والنائب اللواء جميل السيد، والثانية مشاركة وزراء تيار "المستقبل" ونوابه في احتفال الاتحاد العمالي العام، حتى ولو اقتضى الأمر الجلوس إلى جانبي السفير السوري علي عبد الكريم علي، فالمأمول في أن ينجح التقدم نحو اقرار مشروع القانون في تحقيق مزيد من المعجزات، ولاسيما على مستوى الوحدة الوطنية، حتى تصبح الصورة الجامعة التي كرَّسها اليوم احتفال المئوية الثانية لميلاد المعلم بطرس البستاني القاعدة لا الاستثناء، والواقع لا الخيال.

قبل نحو قرنين تقريبا، قال المعلم بطرس البساني إن "ما يزيد أبناء الوطن حبا لوطنهم الإشعار بأن البلاد بلادهم، وسعادتهم في عمارها وراحتها، وتعاستهم في خرابها وشقاوتها... وأما الذين يبدلون حب الوطن بالتعصب المذهبي ويضحون خير بلادهم لأجل غايات شخصية فهؤلاء لا يستحقون أن ينسبوا إلى الوطن وهم أعداء له... وألحق بهم الذين لا يبذلون جهدهم في منع وقوع الأسباب التي من شأنها أن تضر بالوطن، أو تخفيفها بعد وقوعها".

على مدى قرنين تجاهلنا تعاليم كثيرة من تعاليم المعلم، حتى لا نقول معظمها، عسى أن نقدم من الآن فصاعدا مؤشرات إيجابية، لوثبة باتت ضرورية، انطلاقا من الماضي، نحو المستقبل.



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مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

بين السياسة والموازنة المالية، تعبر الطبقة العمالية عن ضيق وتحذر من المس برواتب العمال والموظفين، وتنفذ إضرابا في المؤسسات العامة غدا ولمدة ثلاثة أيام، رغم تكرار وزير المال أن لا خفض للرواتب.

ووسط معايدات للعمال، أثنى مجلس المطارنة الموارنة على ما هو وارد في مشروع الموازنة، لكنه انتقد عدم وجود سياسة إقتصادية وإجتماعية تقضي على الفساد.

ومع إضراب القطاع العام غدا، ينعقد مجلس الوزراء مجددا غدا الثانية عشرة ظهرا لمواصلة النقاش في مشروع قانون الموازنة العامة. وقد عقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في السراي الحكومي في الإطار نفسه.



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مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"

لا صوت اليوم يعلو على صوت العمال، هؤلاء الساعون وراء لقمة عيش مغمسة بالتعب والجهد، لا يأبهون لحر أو برد، يلجون المخاطر ويتحدون ليكسروا صعوبة أيامهم. هؤلاء بناة الأوطان الصابرون على مر الأيام وحلوها.

واليوم كان العيد مناسبة لأن يخرج العمال إلى الشوارع، حاملين مطالبهم في مسيرات شهدت عليها أكثر من عاصمة عربية وغربية. والصوت نفسه كان له أيضا رجع صدى في لبنان حيث أم مبنى الإتحاد العمالي العام نقابيون طالبوا بتحسين أوضاع العمال وإنصافهم.

ولأن العدالة الإجتماعية تكرسها موازنة عادلة، استأنف مجلس الوزراء في عطلة العمال درس مشروع الموازنة العامة في السرايا الحكومية، إستكمالا لباكورة الجلسات المخصصة على نيتها والتي انطلقت يوم أمس وتستكمل غدا.

ما بين جلسة الأمس وجلسة اليوم، تظهر جدية كبيرة في التعاطي مع هذا الملف الحساس، وخصوصا من قبل وزير المال علي حسن خليل الذي أبدى استعداده لنقاش كل الأمور، مشيرا إلى أنه لا شيء مقدسا في الموازنة.

أما وقد صدرت بعض التصريحات المتصلة ببعض الإجراءات الإصلاحية، فإن وزير المال حسنا فعل بأن رد وباختصار: لا مزايدات حول الجيش والقوى الأمنية، لا مس بحقوق الجيش، وعلى العكس هناك زيادات في كثير من البنود، لا تخفيض لاعتمادات ووزارات من دون النقاش معها، والموازنة تطال الأملاك البحرية، ولا إستهداف مناطقيا وطائفيا في إثارة ملفي مرفأ جونية وطريق القديسين لأن أموال هذين المشروعين محجوزة أساسا للتنفيذ الفوري وفق القانون. وعليه، فإنه لا سبب موجبا لإفتعال إشكالية حولهما، إلا إذا كان وراء الأكمة ما وراءها من سعي للتراضي في التلزيمات.



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مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المستقبل"

الوقت هو لاطفاء الحرائق وليس للتفرج والمزايدة. التوصيف يأتي في عز اللحظة التي يجري فيها عقد الجلسات المتتالية للبحث في الموازنة، التي تريدها كل الأطراف اصلاحية بعيدا عن المزايدات، وصولا إلى اقرار موازنة في أهدافها تخفيض العجز وتحفيز النمو الاقتصادي.

فجلسة مجلس الوزراء الثانية التي انعقدت في السراي الكبير للبحث في الموازنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وبالتزامن مع احتفال لبنان والعالم بعيد العمال، أكد في نهايتها وزير الاعلام جمال الجراح أن الهدف الذي يجمع عليه كل الوزراء هو اقرار الموازنة في أقرب وقت ممكن. وقال: "إن معظم ما تم تداوله في الاعلام حول قضية الرواتب والعسكريين والمتقاعدين لا أساس له من الصحة، ومجلس الوزراء لم يصل إلى نقاش هذه الأمور ولم يتخذ بعد قرارا بها.

الجلسة سبقها تأكيد لوزير المالية علي حسن خليل بأنه ليس صحيحا على الإطلاق ان هناك استهدافا أو مسا بالجيش؛ مضيفا انه ومنذ البداية كان القرار بعدم اقامة متاريس بل النقاش بانفتاح وايجابية.

إقليميا، وابتداء من يوم غد الخميس، ثمان دول ستتوقف عن استيراد النفط الإيراني بينها الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا.

دوليا، ووسط تصاعد الأزمة في فنزويلا والمخاوف من اندلاع حرب أهلية، برزت المواقف الأميركية والروسية من التطورات، ففي حين أكدت الخارجية الأميركية أن التدخل العسكري وارد، ردت موسكو وعبر وزير خارجيتها الذي أبلغ بومبيو أن تدخل واشنطن في شؤون فنزويلا وتهديد قيادتها، انتهاك صارخ للقانون الدولي.



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مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"

كل عام وأنتم بألف خير يا عمال العالم، وإن كان لسان حال رفاقهم في لبنان: عيد بأي حال عدت يا عيد. فتحية إلى المنسيين، لا بل إلى المستهدفين بلقمة عيشهم، إلى من يحبسون أنفاسهم، يترقبون بخوف ميزانية تقشفية، هل ستمتد أيادي الحكومة إلى جيوبهم؟، أم سينجون بمعاش بالكاد يغنيهم عن جوع وتسول؟. هل سيحافظون على عملهم أم سيلقى بهم تعسفا في سوق العاطلين من العمل الذي يلقى رواجا في لبنان مع موازنة عامة تقفل باب التوظيف في القطاع العام لثلاث سنوات، وقطاع خاص يعاني ما يعانيه من عجز في تأمين فرص عمل كافية؟.

ومع احتدام الجدال وتبادل الاتهامات حول الموازنة خارج طاولة مجلس الوزراء، عرض "حزب الله" ثلاثية للحل تقوم على رؤية اقتصادية وحسن ادارة ومكافحة الفساد، متلازمة مع تحمل المصارف مسؤولياتها، كما قال نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم.

وإن كانت المصارف في لبنان تقفل جيوبها أمام المساهمة في حل الأزمة، فإن دولا ارتضت لنفسها أن تكون جيوبا لاسيادها. الامام الخامنئي يؤكد أن أهم ثروة للشعب هي الثروة البشرية لأن البلاد من دونها تصبح كالدول الثرية التي تضع ثروتها في متناول الأيدي الخائنة للبشرية. دول جيوب سماها الرئيس دونالد ترامب بالاسم مرارا وتكرارا بلعت ألسنتها أمام الأميركي، فلا مكان للكرامة أمام خطر النزول عن العرش.

ومن على عرش الصدق والاقناع، يطل الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله غدا، ليتناول المستجدات على الساحتين الداخلية والخارجية، في أجواء الذكرى الثالثة لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين.

وفي الذكرى، استرجاع لأغنية الصفصاف، الاسم الذي أطلقه الصهاينة على عملية انصارية عام 1997، وكيف عزف الشهيد ذو الفقار نشيد الموت والهزيمة المدوية لوحدة شييطت 13، في ما وصف وقتها بأكبر اخفاق عملياتي لوحدة الكوماندوس البحري في تاريخها.



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مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"

ماذا يحصل بين أركان الحكم والحكومة؟، ولماذا أجواء التشنج عادت لتسيطر بين معظم المكونات السياسية؟. من يستمع إلى الكلام الرسمي بعد جلسة مجلس الوزراء اليوم، يخيل إليه أن الأمور بألف خير، وأن الحكومة متفقة قلبا وقالبا على مواجهة المرحلة المقبلة وتحدياتها الاقتصادية الكثيرة، لكن من يتابع تغريدات الوزراء على "تويتر" وانتقاداتهم القاسية لبعضهم البعض، وتصريحاتهم الموزعة في كل مكان، يتأكد له أن الوضع بين الوزراء ليس على ما يرام، وأن الأجواء ملبدة، وإن لم نقل متفجرة. فهل بالمماحكات والنكايات والاستفزازات والخلافات، يمكن التوصل إلى وضع أخطر موازنة في تاريخ لبنان.

عمليا، جلسة مجلس الوزراء الثانية المخصصة لبحث الموازنة مرت بهدوء وسلام. صحيح أن الوزير علي حسن خليل فجر مواقف قاسية قبل أن يدخل القاعة، وذلك ردا على مواقف الوزيرين جبران باسيل ومنصور بطيش، لكن تم احتواء الوضع في الداخل. ووفق المعلومات فإن عملية الاحتواء استلزمت حوالي ساعتين من أصل الساعات الخمس للجلسة.

على أي حال مجلس الوزراء ما زال في البند العاشر من الموازنة، ما استدعى اتخاذ قرار بعقد جلسة يوميا حتى يوم الأحد، لأن الوضع الاقتصادي لا يحتمل التسويف والتأجيل.

توازيا، الأنظار شاخصة إلى اضراب الغد في المؤسسات العامة والمصالح الخاصة ومدى شموليته. وفي هذا الاطار أعلنت نقابة المعلمين أنها لن تشارك في الاضراب، وبالتالي فإن غدا يوم تدريس عادي في المدارس الخاصة.



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مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"

بهدوء تام مرت جلسة مجلس الوزراء المخصصة لبدء دراسة الموازنة، والأجواء المتشنجة التي سادت في ساعات الليل وقبيل عقد جلسة السرايا، تبخرت.

المعنيون بالموازنة يعرفون أن قانون الصرف الذي تعتمده الدولة في ظل غياب الموازنة، وهو يجري على القاعدة الاثني عشرية، ينتهي العمل به في نهاية أيار الحالي، ما يعني عمليا أن الموازنة يجب أن تكون جاهزة في مجلسي الوزراء والنواب قبل هذا التاريخ.

الكل أيضا يعرف أن أموال "سيدر" سيظل محجوزا عليها لدى الدول المانحة، حتى اقرار موازنة تقشفية واقعية، شفافة، خالية من أي كذب أو تكاذب، كما حصل في موازنة عام 2018، وهو الأمر الذي ناقشه اليوم الرئيس سعد الحريري مع كريستينا لاسن، سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان، التي شددت على ضرورة العمل على وضع اصلاحات حقيقية، مثلما سبق واتفق عليه في مؤتمر "سيدر".

على هذا الأساس، لم يعد الصراخ ينفع، والمطلوب العمل على الاسراع في المناقشة من دون التسرع، وقد علمت الـ LBCI في هذا المجال ان هناك اصرارا على انهاء مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء بحدود الأحد المقبل، لتنقل بعد ذلك النقاشات إلى المجلس النيابي.

أما مناقشة بنود الموازنة فستجري بندا بندا بحثا عن اتفاق على نقاطها الخلافية، تحت سقف يجمع عليه كل الوزراء: لا مس بالطبقات الفقيرة والمتوسطة.

طريق الموازنة شق، وهو سيكون صعبا، والمعنيون في السلطة، الذين وافقوا، أو على الأقل، غضوا النظر عن تدهور الوضع الاقتصادي والمالي، وعن تكبير حجم الفساد والهدر في الدولة سنين طويلة، مطلوب منهم اليوم التواضع والابتعاد عن المصالح الشخصية والحزبية والمتاريس الطائفية، والتوافق على انقاذ لبنان، عبر موازنة ارقامها واضحة، نفقاتها مخفضة، وايراداتها ممكن تحصيلها وليست ضربا من الخيال، والأهم، كيفية العمل عبر هذه الموازنة على تقوية القطاعات الاقتصادية.

جلسات نقاش الموازنة فتحت، والكل يراقب، فالوضع الاقتصادي والمالي لم يعد يحتمل، وعمال لبنان أحيوا عيد العمال بين الخائف على وظيفته، وبين من نسي العيد منذ زمن، لأنه أصلا عاطل من العمل.



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مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"

في يوم عيد العمال "اشتغل" الوزراء "أوفر تايم" خلافات. كدهم عرق الاتهامات، ورفعوا المعول في وجه تضارب الأرقام وموازنة التقشف وأبوابها، وعلم وزير على زميل وبلغت "الأبلسة" السياسية طريق القديسين.

وفي ما توافر من انطباعات مرئية، فإن الوزراء يتآلفون داخل الجلسة ويختلفون أمام المشاهدين. كل يخاطب جمهوره. حول الطاولة: نقاش جاد وهادىء وجلسة مثمرة، وفي الإعلام برق ورعد وارتفاع ضغط وشد شعر سياسي.

ولما وصل وزير المال علي حسن خليل إلى السرايا الحكومية، اختطف الإعلاميين من أمام وزير الدفاع الياس بو صعب، وأدلى بدفاع طاول كلا من: وزير الخارجية جبران باسيل ووزير الاقتصاد منصور بطيش، وقيادة الجيش والنواب من العسكر المتقاعد.

وبحنق وشرايين ظاهرة على "الجبهات"، دعا الوزير علي حسن خليل الوزراء إلى نقل بطولاتهم وأرقامهم إلى مجلس الوزراء، منتقدا المزايدات في قضية الجيش، متحدثا عن صراعات وهمية لبعض الوزراء. لكن دخول الجلسة ليس كخروجها، إذ تحدث الوزير بو صعب كما لو أن "الدنيا ربيع".

وأزهر الربيع بحضور جميع الدولة، رؤساء ووزراء ونوابا، لإحياء ذكرى مئوية المعلم بطرس البستاني الثانية. صف سياسي وردي المحيا، دفع نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي إلى إعلان أن الرؤساء عون وبري والحريري هم من سينقذون لبنان ويضعونه على سكة التغيير. اكتشاف الفرزلي سابق عصره، ولم يكن الشعب اللبناني ليدركه لولا لفت النظر هذا، لكوننا نمتلك ثروة سياسية قادرة على إنقاذ البلد، لكننا كدنا نضيعها من أيدينا، فقدر الفرزلي ولطف بنا.

ونبوءة دولته، كتوقعات الحكيم سمير جعجع الذي شارك أيضا في عيد العمال بوصفه من "فلاحي" معراب. فقرأ أن كل عامل متسخ الثياب نظيف الكف. لكن قراءات جعجع الأوسع في الرؤى السياسية تقارب تحليلاته على زمن "حالات حتما"، وهو قال بالأمس إنه لا يرى استمرارا لنظام بشار الأسد وعلينا أن ننتظر بزوغ فجر دولة سورية جديدة للعمل معها على ترسيم الحدود. وإذا أردنا انتظار ثبوت رؤية هلال جعجع السياسي، فإن كل ما في الدولة سينتظر، من أزمة النازحين إلى عبور الشاحنات معبر نصيب، فترسيم الحدود ومساهمة لبنان في إعادة إعمار سوريا. وكلها ستواجه مصير "حالات حتما" الذي لم يكتب له الإقلاع.

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