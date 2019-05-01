بو صعب من مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس: ما صدر موقف شخصي لا يمثل التيار الوطني وموقع المطران عودة لا يمس

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غصت مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس في الأشرفية، عصر اليوم، بالمتضامنين مع المطران الياس عودة، استنكارا للتعرض له بتغريدة، وذلك تلبية لدعوة من نائب بيروت نزيه نجم.

تقدم الحضور ممثل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير العدل البيرت سرحان، نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، ووزير الدفاع الياس بو صعب والنواب: نزيه نجم، عماد واكيم، نقولا نحاس، وهبة قاطيشا، سيزار معلوف، أنيس نصار، جان تالوزيان، نديم الجميل، والنواب السابقين بشارة مرهج فادي كرم عاطف مجدلاني، والوزيران السابقان طارق متري ومنى عفيش، ورئيس جمعية إنماء طرابلس والميناء أنطوان حبيب، ورئيس المجلس الأعلى للروم الكاثوليك المحامي أبراهيم طرابلسي، وحشد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والجمعيات الدينية.

بو صعب

أما الوزير بو صعب فقال: "كنت أنوي زيارة المطران عودة غدا لمعايدته بالفصح، لكن ما طرأ مما كتب من أحد الأشخاص المنتمين إلى التيار الوطني الحر، إستوجب أن أزوره اليوم، لنؤكد أن ما كتب بإسم الشخص، لا يمثل التيار ولا موقف التيار ولا يمثلنا كفريق، وأنا أقول هذا الكلام باسم رئيس التيار الوطني الحر، وأنا أعرف ان هناك موقف لفخامة الرئيس يستنكر أي كلام من هذا النوع يوجه إلى سيادة المطران".

وأكد أن "موقع المطران عودة لا يمس، ومن غير المسموح أن يتم التعرض له بهذاالشكل، فاذا أرادوا الكلام عليه، يجب أن يتكلموا على إنجازاته وعن صدقه وكلامه الذي يعبر عن صرخة كل المواطنين."

أضاف: "لم نر المطران عودة يتكلم في السياسة مع فريق ضد آخر، وعندما يصرخ في وجه الفساد أو غير الفساد، يكون يصرخ في وجه الناس، ويعبر عن رأي المواطنين وعن رأينا، وتاليا أحببت أن أزور المطران عودة للتأكيد أن التيار الوطني الحر يستنكر أي كلام ضده، وان التيار يقف في الموقف نفسه، لكل من زار هذا الصرح اليوم ليستنكر"، مجددا التأكيد على "مكانة المطران عودة الذي يعرف الجميع إنجازاته ومواقفه"، وأن عددا كبيرا من مسؤولي التيار سيزورون المطران عودة، وهم يستنكرون هذا الأمر، وليس مسموحا التعرض لمقام سيادة المطران عودة، ولن نسكت عنه أيا يكن".