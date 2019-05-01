تعميم صورة فتاة غادرت منزلها أمس ولم تعد

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:

"ادعى لدى فصيلة الشياح في وحدة الدرك الإقليمي، صفوان جمعة عللو (مواليد عام 1978، سوري)، بأن إبنة شقيقه: نور عمار عللو (مواليد عام 2003، سورية)، قد غادرت عند الساعة 10.00 من تاريخ 30/4/2019 منزله الكائن في محلة عين الرمانة- شارع لمع، إلى جهة مجهولة، ولم تعد لغاية تاريخه.

لذلك، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، صورتها، بناء على إشارة القضاء المختص، وتطلب من الذين شاهدوها، أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان تواجدها، الاتصال بفصيلة الشياح، على الرقم: 393029/01 للإدلاء بما لديهم من معلومات".