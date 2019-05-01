اختلق قصة تعرضه للسلب.. وهكذا انتهى به الأمر

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:

"عند الساعة 17,30 من تاريخ 30/4/2019، ادعى لدى فصيلة الأشرفية في وحدة شرطة بيروت المدعو: - ح. ق. (مواليد 1992، لبناني) بأنه تعرض لعملية سلب مسلح في محلة كورنيش النهر- جادة بيار الجميل، من قبل شخصين مسلحين اعترضا طريقه بواسطة آلية رباعية الدفع ذات زجاج حاجب للرؤية كانا يستقلانها، وذلك في أثناء نقله من منطقة برج حمود إلى منطقة الحمراء، كمية كليوغرامين من الذهب الخام، إضافة إلى بعض المصاغ، عائدة لإحدى شركات الصاغة حيث يعمل، وتفوق قيمتها الـ 85 ألف دولار أميركي.

من خلال التوسع بالتحقيق معه، وفي خلال أقل من 6 ساعات، وبعد مواجهته بالوقائع الدامغة، اعترف بسرقته كمية الذهب وايداعها في منزل ذويه، وبأنه اختلق هذه الرواية، لإبعاد الشبهة عنه.

بمداهمة المنزل وتفتيشه من قبل عناصر من فصيلة الاشرفية بالتنسيق مع شعبة المعلومات، تم ضبط كامل المسروقات، وأعيدت إلى أصحابها.

أودع الموقوف القضاء المختص، بناء على إشارته".