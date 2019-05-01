بالصور: ضبط كميات من الحشيش في حمص.. والمصدر لبنان!

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ضبط فرع مكافحة المخدرات في حمص كميات كبيرة من مادة الحشيش خلال عمليات متابعة مروجي المادة.

وبناء على المعلومات المتوفرة لدى فرع مكافحة المخدرات في حمص، تمكن الفرع وعناصره من مصادرة كمية 85 كيلو غرام من مادة الحشيش المخدر .

وقام مروجو المادة بوضعها ضمن اكياس خيش في احدى الاراضي الزراعية التابعة لقرية "زيتا" في منطقة القصير قرب الحدود اللبنانية مخفية بطريقة فنية وموضوع فوقها اغصان من الشجر وبعض النباتات ومعدة للترويج في مدينة حمص .

وفي عملية أخرى، ضبط فرع مكافحة المخدرات كمية 12 كيلو غرام من الحشيش بعد كمين تم نصبه لأحد المهربين.

وبينت الشرطة أنه تم إلقاء القبض على المدعو ( ر - م ) على متن دراجته نارية غير نظامية بالقرب من جسر تل الشور على تحويلة حمص وضبط بحوزته (12) كيلو غرام من مادة الحشيش المخدر و ( 1540 ) حبة كبتاغون مخدرة وقنبلة يديوية دفاعية.

وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بتهريب وترويج المواد المخدرة من لبنان الى سوريا وبعد بيان الطلب بحقه تبين أنه مطلوب باذاعتين بحث بجرم ترويج عملة مزورة .

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