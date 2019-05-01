بالفيديو: الحريري يقود السيارة بنظيره المدبولي

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بعد استقباله لنظيره المصري مصطفى المدبولي في مطار رفيق الحريري الدولي، فضّل رئيس الحكومة سعد الحريري أن يقود السيارة بنفسه، وجلس بجانبه المدبولي، وفق ما نشرت صفحة "blue force" التابعة لتيار المستقبل عبر "فيسبوك".



يذكر أنه وصل مساء اليوم إلى بيروت، رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على رأس وفد وزاري، في زيارة رسمية للبنان تستمر ثلاثة أيام.



واستقبله في مبنى كبار الزوار في المطار، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، سفير مصر نزيه النجاري، سفير لبنان في مصر علي الحلبي، رئيس جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط وأعضاء البعثة الدبلوماسية في السفارة المصرية.