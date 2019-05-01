نعيم قاسم: بوقف الهدر وتحميل المصارف واجباتها نخطو باتجاه الحل

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رأى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن "اقتصار الموازنة التي يدرسها مجلس الوزراء على تخفيض الإنفاق من دون رؤية اقتصادية وحسن إدارة ومكافحة الفساد، لا يعني أننا على طريق الحل، أما إذا انطلقنا من الموازنة التي تتضمن حلولا لإيقاف الهدر، مع تحميل المصارف واجباتها في المساهمة بتخفيف العجز، فنكون انتقلنا خطوة باتجاه الحل."

واوضح قاسم خلال لقاء في القطاع الثالث في منطقة بيروت، أن المعالجات في لبنان ممكنة ولكن مع حسن الإدارة ومكافحة الفساد، وشرح أن "حسن الإدارة يكون بجباية الأموال ومنع التهريب والتهرب الضريبي والعدالة في المشاريع المناطقية، أما مكافحة الفساد فبالتزام القوانين والمحاسبة وفعالية القضاء وإجراء التعديلات المناسبة على القوانين من أجل مزيد من الضبط."