رسالة نصية خاطئة تتسبب بإقلاع طائرة سعودية بأربعة ركاب

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في حادثة غريبة، أقلعت طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، كانت متجهة من جدة إلى بيشة، وعلى متنها 4 ركاب فقط وذلك بسبب تلقي المسافرين سالة نصية خاطئة.

وبحسب معلومات صحيفة "عكاظ" المحلية، فقد تلقى ركاب الرحلة رسالةSMS خاطئة تفيد بتغير موعد إقلاع الرحلة صباح يوم الخميس، وهذا ما أدى الى تغيّب المسافرين لحظة صعود الطائرة.

وفي حديث لصحيفة عكاظ مع المتحدث باسم هيئة الطيران المدني في السعودية إبراهيم أوضح الأخير أن معطيات هذه الحادثة تعتبر الرحلة ملغاة، مشيراً لى أنه بالتالي يتوجب على الناقل الجوي إعادة قيمة خط السير غير المستخدم بنسبة 100 في المئة، وذلك في حال ألغيت الرحلة ولم يتمكن الناقل من توفير رحلة بديلة خلال 6 ساعات من موعد الرحلة.