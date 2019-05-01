هذا الكلام لا يعبر بأي شكل من الاشكال عن موقف التيار

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تعليقا على ما يتداول عبر بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل اثر كلام منسوب لعضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر وديع عقل، يهم نائب رئيس التيار للشؤون الادارية رومل صابر ان يوضح الآتي:

١- ان ما صدر عن عضو المجلس السياسي في التيار وديع عقل لا يعبر بأي شكل من الاشكال عن موقف التيار، بل هو رأي شخصي، وهو امر سينظر فيه التيار وفق آلياته التنظيمية الداخلية المعتمدة.

٢- ان التيار يكن كل الاحترام للمرجعيات الروحية اللبنانية، ولاسيما متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس سيادة المطران الياس عودة.

٣- ان احترام الرأي الآخر مبدأ اساسي تربى عليه التيار منذ نشأته، تماما كالحوار الذي يبقى السبيل الوحيد لمناقشة اي تباين في الرأي في حال حصوله.