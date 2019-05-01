في جنوب لبنان.. اعتدى جنسياً على طفل قاصّر بحضور آخر!

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اعلنت المديرية العامـة لقـوى الأمــن الداخلي في بيان لها انه و "بعد انتشار وتداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر رجلاً في العقد الرابع من العمر يقوم بالاعتداء الجنسي على طفل قاصر لا يتجاوز عمره العشرة أعوام، ويظهر إلى جانبه طفل آخر، وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تمكنت من تحديد هوية الفاعل، وتوقيفه بعد رصده في خراج بلدة إبل السقي قرب مخيم مرج الخوخ للّاجئين السوريين، ويدعى م. م. (مواليد عام ۱۹۷۹، سوري) ".

واضاف البيان انه و بالتحقيق مع الموقوف، اعترف بالاعتداء الجنسي على الطفل (من مواليد عام ۲۰۱۲، سوري) بحضور طفل آخر (من مواليد عام 2014، سوري)، كما اعترف بالاعتداء على عدّة أطفال آخرين بتواريخٍ سابقة.



وقد سُلِّم الى مفرزة النبطية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.