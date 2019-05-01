الرياح ستلامس 90 كلم في الساعة والطقس سينقلب الى عاصف!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان المنخفض الإيسلاندي انحرف نحو جنوب الدول الاسكندينافية بقيم ضغط متدنية وصلت الى 985hpa الأمر الذي سيسبب نزولاً قطبياً نحو ايطاليا وشمال اليونان وشمال تركيا في الأيام المقبلة، فينعكس الوضع على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط الذي سيواجه الكتل الباردة من الشمال والكتل المدارية الحارة من مصر وسيناء.

في التفاصيل: تتشكل حالة عدم استقرار مدارية سريعة فوق وسط ليبيا وتنحرف شرقاً نحو فلسطين ولبنان وسوريا وستلتقي مع الرياح الشمالية بعد ظهر الخميس، فينقلب الطقس الى عاصف اعتباراً من ساعات الظهيرة بخاصة في الشمال والداخل والجبال الغربية والشرقية وسوريا، فتتراجع درجات الحرارة وتتهيأ الأجواء يوم الجمعة لتساقط امطار رعدية متفرقة.

تجدر الإشارة الى انّ الرياح ستنشط ظهر الخميس وتبلغ ذروتها بين بعد الظهر، وساعات الليل، فتلامس 90 كلم في الساعة في المناطق المذكورة.

هذا، وسيواجه لبنان يوم السبت تمدداً لكتلة حارة من سيناء ومصر سترفع درجات الحرارة الى ما يقارب 32 درجة بقاعاً و 30 ساحلاً وذلك بين الأحد والإثنين، بانتظار ان يصل النزول القطبي الثلاثاء على شمال تركيا فيتحول الطقس في المنطقة الى شديد البرودة.

الحرارة على الساحل ليوم الخميس: 26/16

في البقاع: 27/12

الجبال 1200 متر: 21/10

الضغط الجوّي: 1010hpa

الرطوبة: 70%

الرياح: شمالية دافئة، سرعتها 10 كم في الساعة تتحول الى جنوبية غربية باردة ظهراً ومساء وتشتد لتصل الى 85 كلم في الساعة.