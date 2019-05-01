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بقيت مواقف النائب السابق وليد جنبلاط من مزارع شبعا محط تساؤل ومتابعة، وفيما لم يصدر أي موقف عن حزب الله الذي يرفض الدخول في اي سجال مع جنبلاط في الاعلام، برز موقف النائب السابق نقولا فتوش الذي عقد مؤتمراً صحافياً مؤكداً ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ، بإقراره ان مزارع شبعا ليست لبنا نية ارتكب جريمتين، الاعتداء على الدستور وارتكاب الخيانة العظمى، داعياً رئيسي الحكومة ومجلس النواب الى التحرّك أيضاً كما وزير الخارجية جبران باسيل لإبراز الوثائق الثابتة غير القابلة للنقاش التي تملكها الخارجية وتثبت لبنانية مزارع شبعا.

دعا فتوش النيابة العامة التمييزية الى التحرّك ضد مرتكب الجناية العظمى، وليد جنبلاط وتنفيذ القانون بحقه وتجريده من حقوقه المدنية، وكل كلام آخر يضرب أي توجّه إصلاحي أو محاربة للفساد، لأن جنبلاط هو رأس حربة لخلايا خيانية نائمة في الخارج والداخل، مطالباً أن يصبح عِبرة للغير.