عناوين الصحف ليوم الأربعاء 1 أيار 2019

الأخبار: عمّال لبنان: 100 سنة إلى الوراء
من يتحمّل عبء خفض العجز؟
كاراكاس تُسقط الانقلاب: العسكر ليس طَوْع واشنطن
البناء: محاولة انقلاب عسكري فاشل في فنزويلا... وإيران تلوّح مجدداً بالانسحاب من التفاهم النووي
الموازنة تبدأ مشوار الألف ميل على طاولة الحكومة... والشارع يُشهِر سيف التحرّك
حردان: لا للمساس بالرواتب... ولا تخيفنا التهديدات بتكامل ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة
النهار: مزايدات أهل الحكم تحاصر الحكومة والموازنة
الديار: النتيجة المريرة تظهر : ازمة الموازنة اكبر من قدرة الدولة والمسؤولين
الجمهورية: خفض المخصصات العسكرية يخفض الأمن
اللواء: الطبقة السياسية تواجه أزمة الموازنة: عجز في المعالجة والتخفيضات حتمية
الجلسات الماراتونية تبدأ اليوم في السراي إلى الأحد.. وجمعية المصارف تحذِّر من ضرائب جديدة
the daily star: Cabinet steps up budget talks as unions rally
l'orient le jour: Les militaires à la retraite se montrent intraitables, la fonction publique bout