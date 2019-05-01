عناوين الصحف ليوم الأربعاء 1 أيار 2019

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الأخبار: عمّال لبنان: 100 سنة إلى الوراء

من يتحمّل عبء خفض العجز؟

كاراكاس تُسقط الانقلاب: العسكر ليس طَوْع واشنطن





البناء: محاولة انقلاب عسكري فاشل في فنزويلا... وإيران تلوّح مجدداً بالانسحاب من التفاهم النووي

الموازنة تبدأ مشوار الألف ميل على طاولة الحكومة... والشارع يُشهِر سيف التحرّك

حردان: لا للمساس بالرواتب... ولا تخيفنا التهديدات بتكامل ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة

النهار: مزايدات أهل الحكم تحاصر الحكومة والموازنة

الديار: النتيجة المريرة تظهر : ازمة الموازنة اكبر من قدرة الدولة والمسؤولين

الجمهورية: خفض المخصصات العسكرية يخفض الأمن

اللواء: الطبقة السياسية تواجه أزمة الموازنة: عجز في المعالجة والتخفيضات حتمية

الجلسات الماراتونية تبدأ اليوم في السراي إلى الأحد.. وجمعية المصارف تحذِّر من ضرائب جديدة

the daily star: Cabinet steps up budget talks as unions rally



l'orient le jour: Les militaires à la retraite se montrent intraitables, la fonction publique bout