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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 1 أيار 2019

1
MAY
2019
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 البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقفت مصادر غربية أمام الكلام المنسوب للرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني حول إصدار الأمر بتفعيل تصنيف الجيش الأميركي في المنطقة على لوائح الإرهاب لمعرفة المقصود بهذا التفعيل ومترتباته، وهل سيكون هناك مزيد من التصعيد في الخطوط الحمراء التي ترسم على تحركات البحرية الأميركية في الخليج، أم سيصل الأمر إلى استهداف وحدات عسكرية أميركية في المنطقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أم انّ الأمر رسالة تحذيرية استباقية؟ وقالت المصادر إنّ الترقب هو سيد الموقف بعد إعلان روحاني…

 

 

 

النهار: أسرار الآلهة

حرية السفر


على رغم تسطير مذكّرات توقيف بحقّه، يسافر وزير سابق باستمرار عبر مطار بيروت الدولي وعلى مرأى من القوى الأمنية المُتعدّدة....

 

تراجع المواكب

رغم عدم إثارة أي ضجيج حول الموضوع إلّا أن اللبنانيين لاحظوا تراجع عدد المواكب المسلّحة في الآونة الأخيرة تلبية لطلب هامس من وزيرة الداخلية....

 

 

الجمهورية: أسرار

قضية

علّق سياسي بارز على موقف زعيم حزبي من قضية حسّاسة بقوله: كلامه ما هو إلّا إنتحار مجّاني.

تعيينات

طلب أحد الوزراء إلى محازبيه عدم تناول موضوع تعيينات أحد المواقع الحسّاسة في الإعلام قائلاً لهم إننا نسعى لأن نحظى بالجزء الأكبر من هذه التعيينات.

السماسرة

لاحظت أوساط سياسية أن قاضياً بارزاً ورد إسمه في "ملف السماسرة" سيلتحق بعداد القضاة المُحالين الى المجلس التأديبي بعد توقيفه عن العمل.


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