كم ساعة سيصوم اللبنانيون في رمضان؟

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تختلف ساعات الصوم بين دولة وأخرى خلال شهر رمضان المبارك، وبحسب موقع شبكة "روتانا"، فإنّ الجزائر هي الدولة العربية التي تسجل أكثر عدد ساعات صيام خلال شهر رمضان 2019، وذلك بمعدل 16 ساعة.



وعلى النقيض، فإنّ الصومال هي أقل الدول العربية في عدد ساعات الصيام، بنحو 13 ساعة ونصف الساعة.



ووفقا للتوقيت المحلي لكل دولة، فإن عدد ساعات الصيام في السعودية خلال رمضان هذا العام 14 ساعة و40 دقيقة، وفي الإمارات العربية المتحدة، 14 ساعة و33 دقيقة، وفي الكويت 14 ساعة و55 دقيقة، وفي عمان 14 ساعة و31 دقيقة، وفي البحرين 14 ساعة و42 دقيقة، بينما في الأردن 15 ساعة و12 دقيقة.



وسيكون عدد ساعات الصيام في فلسطين خلال رمضان 2019، 15 ساعة و4 دقائق، وفي سوريا 15 ساعة و17 دقيقة، وفي لبنان 15 ساعة و15 دقيقة.



وفي مصر تسجل ساعات الصوم 15 ساعة و3 دقائق، وفي العراق 15 ساعة و15 دقيقة، وفي الجزائر 15 ساعة و31 دقيقة، وفي المغرب 15 ساعة و16 دقيقة، وفي اليمن 14 ساعة و7 دقائق.

روتانا