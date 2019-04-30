كنعان ممثلا رئيس الجمهورية في مؤتمر الليونز: ثورة الاصلاح في بعبدا والاصلاح آت ولا تخافوا على العمال والعسكر فهم امانة نحملها

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خلال تمثيله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في افتتاح المؤتمر التاسع والاربعين لاندية الليونز في فندق الهيلتون-الحبتور، توجّه النائب ابراهيم كنعان للعمال من خلال رئيس الاتحاد العمالي العام الحاضر في المؤتمر قائلا "ثورة الاصلاح باتت في بعبدا والغضب المقدس صار ببعبدا والاصلاح آت ولا تخافوا على العمال والعسكر فهم امانة نحملها"

وقال كنعان "شرَّفني فخامة رئيسِ الجمهورية العماد ميشال عون فكلَفني بأن أمثلَهُ في افتتاحِ المؤتمرِ السنوي التاسعِ والأربعين لأنديةِ الليونز، وأن أنقلَ اليكُم تحياتِه. وأنديتكم المنتشرة بين لبنان والاردن والعراق وفلسطين، تنشطُ في مجالِ الأعمالِ الخيريةِ والخدمةِ العامة، وتشكِّلُ بحضورها الى جانبِ مختلفِ شرائحِ المجتمعِ والأعمار، السندَ في ظروفٍ نعرفُ صعوباتِها جميعاً. فتسهم بذلك في إضاءة شمعة لدى من بدأ ينحو في اتجاه اليأس، تحت أعباءِ الأحمالِ التي تعترضُه".



اضاف "تحية لكم أنتم العاملونَ في حقلِ الخدمةِ الاجتماعية، وعشية الأول من أيار، والتحية موصولةٌ الى عمالِ لبنان في عيدهم، خصوصاً أننا نؤمنُ بأن الدولَ تنهضُ بسواعد أبنائها العاملين في مختلفِ القطاعات".



واعتبر كنعان ان "مواجهةَ التحدياتِ تكون ُ بالعمل. وما نعيشُه اليوم على المستوياتِ الاجتماعية والاقتصادية والمالية، يواجَهُ ببذل مزيدٍ من الجهود، للحفاظِ على خيطِ الأمل، والخروج من النفقِ المظلمِ وفق رؤيةٍ واضحة تُختصرُ بخطواتٍ ابرزها في الموازنةَ التي بدأت دراستُها اليوم على طاولة مجلس الوزراء، بعد اقرارِ خطةِ الكهرباء، والتي يجب أن تُقاربَ بخلفيةِ السلّةِ المتكاملةِ للإصلاحِ البنيوي الذي يطالُ مكامنَ الهدرِ الفعلي، فتضعُ سقفاً للاستدانة، وتخفِّضُ الاحتياط، وتقلِّصُ اعتماداتِ الجمعيات، وتعالجُ خدمةَ الدينِ بتخفيضِ الفوائد. وهذه الاصلاحاتُ كفيلةٌ بحالِ اعتمادِها، بسدِ عجزِ الدولة خلالَ سنواتٍ قليلة".



واشار كنعان الى "ان الجميع على محكِ ترجمةِ الأقوالِ الى أفعالٍ، من خلالِ المصادقةِ على هذه الإصلاحات في المجلس النيابي، الى جانبِ الحسابات المالية السليمة المنتظرة لتدقيقِها عن السنوات الماضية، فتعودَ ماليةُ الدولةِ الى كنفِ الدستورِ وقانونِ المحاسبة العمومية".



اضاف "كنا أن انتظامَ ماليةِ الدولةِ هو أولويةٌ هذه الأيام، فإن العودةَ غيرِ المشروطةِ للنازحين السوريين الى بلدِهم هي الأولوية الدائمة، وهو الموقفُ الرسمي الجامع للدولة اللبنانية، المنطلق من رفضِ كلِّ تمويلٍ خارجي يبقي على النازحين في لبنان، والمشجّع لكلِّ دعمٍ دوليٍ يساعِدُ على عودتِهم الى وطنهم بأمان".

وتابع كنعان "اذ اكرر تمنيات فخامة الرئيس بنجاح مؤتمركم اؤكد لكم باسم فخامته ان الشأن الاجتماعي الذي ترعاه اندية " الليونز"، والشأن البيئي الذي يلقى اهتمامكم، هما من اولويات اهتمامات فخامة الرئيس وسيظهر ذلك جلياً في المشاريع المرتقبة بعد اقرار الموازنة، وفي تحرك الدولة للمرحلة المقبلة. وثقوا بأن ما تقومون به انتم من جهد في هذا الاتجاه، هو موضع تقدير فخامته وجميع اللبنانيين".



وختم كنعان "مع مقولةِ جورج برنارد شو "الرجل القوي يعمل والضعيف يتمنى". فلنُكثِر إذاً من العمل فهذا ما تحتاجُه دولتُنا، وهذا ما يتطلَّبُه اصلاحُ اقتصادِنا، وهذا ما ينتظِرُه أولادُنا".