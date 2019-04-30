living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كنعان ممثلا رئيس الجمهورية في مؤتمر الليونز: ثورة الاصلاح في بعبدا والاصلاح آت ولا تخافوا على العمال والعسكر فهم امانة نحملها

30
APRIL
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خلال تمثيله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في افتتاح المؤتمر التاسع والاربعين لاندية الليونز في فندق الهيلتون-الحبتور، توجّه النائب ابراهيم كنعان للعمال من خلال رئيس الاتحاد العمالي العام الحاضر في المؤتمر قائلا "ثورة الاصلاح باتت في بعبدا والغضب المقدس صار ببعبدا والاصلاح آت ولا تخافوا على العمال والعسكر فهم امانة نحملها"

وقال كنعان "شرَّفني فخامة رئيسِ الجمهورية العماد ميشال عون فكلَفني بأن أمثلَهُ في افتتاحِ المؤتمرِ السنوي التاسعِ والأربعين لأنديةِ الليونز، وأن أنقلَ اليكُم تحياتِه. وأنديتكم المنتشرة بين لبنان والاردن والعراق وفلسطين، تنشطُ في مجالِ الأعمالِ الخيريةِ والخدمةِ العامة، وتشكِّلُ بحضورها الى جانبِ مختلفِ شرائحِ المجتمعِ والأعمار، السندَ في ظروفٍ نعرفُ صعوباتِها جميعاً. فتسهم بذلك في إضاءة شمعة لدى من بدأ ينحو في اتجاه اليأس، تحت أعباءِ الأحمالِ التي تعترضُه".

اضاف "تحية لكم أنتم العاملونَ في حقلِ الخدمةِ الاجتماعية، وعشية الأول من أيار، والتحية موصولةٌ الى عمالِ لبنان في عيدهم، خصوصاً أننا نؤمنُ بأن الدولَ تنهضُ بسواعد أبنائها العاملين في مختلفِ القطاعات".

واعتبر كنعان ان "مواجهةَ التحدياتِ تكون ُ بالعمل. وما نعيشُه اليوم على المستوياتِ الاجتماعية والاقتصادية والمالية، يواجَهُ ببذل مزيدٍ من الجهود، للحفاظِ على خيطِ الأمل، والخروج من النفقِ المظلمِ وفق رؤيةٍ واضحة تُختصرُ بخطواتٍ ابرزها في الموازنةَ التي بدأت دراستُها اليوم على طاولة مجلس الوزراء، بعد اقرارِ خطةِ الكهرباء، والتي يجب أن تُقاربَ بخلفيةِ السلّةِ المتكاملةِ للإصلاحِ البنيوي الذي يطالُ مكامنَ الهدرِ الفعلي، فتضعُ سقفاً للاستدانة، وتخفِّضُ الاحتياط، وتقلِّصُ اعتماداتِ الجمعيات، وتعالجُ خدمةَ الدينِ بتخفيضِ الفوائد. وهذه الاصلاحاتُ كفيلةٌ بحالِ اعتمادِها، بسدِ عجزِ الدولة خلالَ سنواتٍ قليلة".

واشار كنعان الى "ان الجميع على محكِ ترجمةِ الأقوالِ الى أفعالٍ، من خلالِ المصادقةِ على هذه الإصلاحات في المجلس النيابي، الى جانبِ الحسابات المالية السليمة المنتظرة لتدقيقِها عن السنوات الماضية، فتعودَ ماليةُ الدولةِ الى كنفِ الدستورِ وقانونِ المحاسبة العمومية".

اضاف "كنا أن انتظامَ ماليةِ الدولةِ هو أولويةٌ هذه الأيام، فإن العودةَ غيرِ المشروطةِ للنازحين السوريين الى بلدِهم هي الأولوية الدائمة، وهو الموقفُ الرسمي الجامع للدولة اللبنانية، المنطلق من رفضِ كلِّ تمويلٍ خارجي يبقي على النازحين في لبنان، والمشجّع لكلِّ دعمٍ دوليٍ يساعِدُ على عودتِهم الى وطنهم بأمان".

وتابع كنعان "اذ اكرر تمنيات فخامة الرئيس بنجاح مؤتمركم اؤكد لكم باسم فخامته ان الشأن الاجتماعي الذي ترعاه اندية " الليونز"، والشأن البيئي الذي يلقى اهتمامكم، هما من اولويات اهتمامات فخامة الرئيس وسيظهر ذلك جلياً في المشاريع المرتقبة بعد اقرار الموازنة، وفي تحرك الدولة للمرحلة المقبلة. وثقوا بأن ما تقومون به انتم من جهد في هذا الاتجاه، هو موضع تقدير فخامته وجميع اللبنانيين".

وختم كنعان "مع مقولةِ جورج برنارد شو "الرجل القوي يعمل والضعيف يتمنى". فلنُكثِر إذاً من العمل فهذا ما تحتاجُه دولتُنا، وهذا ما يتطلَّبُه اصلاحُ اقتصادِنا، وهذا ما ينتظِرُه أولادُنا".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout