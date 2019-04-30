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جمعية إنماء طرابلس والميناء هنأت بعيد العمال: لا للمس بقوتهم

30
APRIL
2019
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هنأت جمعية إنماء طرابلس والميناء، في بيان، "العمال في عيدهم"، متقدمة بـ"التحية والاجلال والاكبار لهم لمناسبة الاول من ايار".

 

وأيدت الجمعية "التحركات العمالية والشعبية على الارض"، مؤكدة أن "عمال لبنان يمرون في ظروف مأسوية وقاهرة ويتحملون ما يتحملون من أجل لقمة عيشهم وعيش أطفالهم وأسرهم".

 

ورأت أن "العامل في هذا البلد أصبح يئن من المشاكل الاقتصادية التي نتخبط بها وبدلا من أن يكرم أصبحنا نرى أن مسؤولية العجز المالي تضعها الدولة على عاتقه ما يؤثر على حياته اليومية والمعيشية التي هي أصلا دون المطلوب".

 

وأكدت "ضرورة ألا يمس اطلاقا بقوت العمال، فهم يستحقون منا كل التقدير والاحترام ومن واجب الحكومة أن تقدر جهودهم وتشجعهم على بذل المزيد لنرتقي بالاقتصاد الوطني الى الامام لا أن تزعزع ثقته بالحديث عن خفض الرواتب ما سيسبب تراجعا في الانتاج والعطاء".

 

وطالبت الحكومة بـ"الالتفات الى هذا العامل وتوفير الامكانيات اللازمة له والمستلزمات كي يبقى مؤمنا بالمؤسسات الشرعية".

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