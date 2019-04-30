أرسلان: لبنانيّة مزارع شبعا من المسلّمات الوطنيّة والسياديّة

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اعتبر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان في تغريدة له على "تويتر" أن: "لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لا تحتاج لفتح جدل حولها في البلد، ولا يجوز السماح بالأخذ والردّ بهذا الموضوع الذي هو من المسلمات الوطنية والسيادية لدولتنا ولهويتنا".

وأضاف: "لا يجوز التطاول على المحرمات في البلد، كما وحريّة التعبير لها حدود ومواضيع سياسية محدّدة، ومن غير المقبول أن يوزع كل من أراد الأراضي اللبنانية حسب المزاج الشخصي وحسب أهوائه وارتباطاته الشخصية".

وختم أرسلان: "كفى تلاعباً بالمقدسات ولننكب جميعاً للعمل على كيفيّة خلاص هذا الشعب من السرقات التي تعرّض لها وأتت على حسابه، والتي أعطينا رأينا ونكرر بعدم إمكانيّة الحل سوى باسترداد الأموال المنهوبة من الكبار".