لموازنة عادلة ومنتجة... إدكار طرابلسي: لضبط الهدر ومحاربة الفساد حتى النهاية

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أمل عضو تكتل لبنان القوي النائب الدكتور إدكار طرابلسي عشية عيد العمل، ومع إنطلاق ورشة مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء، أن تتحقق موازنة عادلة وشفافة ومنتجة، في أسرع وقت ممكن، لا سيما وأن الأوضاع الاقتصادية والمالية معروفة للجميع مع ما ينتظرنا من تداعيات سلبية وخطيرة جراءها.

وقال طرابلسي إن الأهم من كل ذلك التوافق حول ثوابت لا يختلف حولها إثنان، في مقدمها ضبط الهدر والانفاق في موازاة تحقيق سياسة إنتاجية تحدّ من البطالة المخيفة، والعمل على بنود إصلاحية لا تطال ذوي الدخل المحدود، والعسكريين، والفقراء، والعمال، خصوصا وأن مزاريب الهدر والفساد، المعروفة وغير المعروفة، لو ضبطت، لوفرت على الخزينة أموالا طائلة، وهي كثيرة، من أملاك بحرية، إلى تهرب ضريبي، فالجمارك وصولا إلى الفساد الذي بدأت معالمه تظهر جليا، كما أكد على ذلك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والكل معه في هذه المعركة لأنها أم المعارك أمام أي إصلاح وعلى المستويات كافة.