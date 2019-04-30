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بو صعب للعسكريين والعسكريين المتقاعدين: لن نفرّط بحقوقكم ونعرف أين يجب التقشف

30
APRIL
2019
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اعتبر وزير الدفاع الياس بو صعب، أن " البعض استسهل ضرب معنويات الجيش عبر الاعلام لفترة طويلة"، قائلا: "الجيش الذي لا يتظاهر ولا ينزل الى الشارع ولكن نحن سنكون صوته وأنا احيّي العسكريين المتقاعدين واعتذر اليهم أنهم اضطروا بعد سنوات من التضحية الى النزول الى الشارع".

 

وكشف أنه، شهريا يتم حسم 7 مليار ليرة من معاشات الجيش اللبناني من أجل معاش التقاعد، وبالتالي ولا يكون الاصلاح عبر حسم معاشهم التقاعدي الذي سبق وتمّ حسمه منهم. وقال: " معاش التقاعد يحسم سلفا من رواتب العسكريين ومن غير المقبول أخذه منهم".

 

وقال: "أنا انتمي الى تيار تربّى على حبّ الجيش ولطالما عمل ليكون داعما للجيش والتيار مؤسسه الجنرال عون الرئيس الاعلى للقوات المسلّحة وهو يعرف معنى التضحية في المؤسسة العسكرية وهو يعرف كيف يحافظ على حقوق المؤسسة".

 

وأضاف بو صعب: "نحن في وزارة الدفاع وبالتعاون مع قيادة الجيش ندرس الموازنة ونعرف أين يجب التقشف وسنكون على قدر المسؤولية ولكن من غير المقبول ان يتحمل الجيش مسؤولية الوضع الاقتصادي الذي وصلنا اليه اليوم ولا يجوز أن نستسهل بالمسّ بحقوق العسكريين".

 

وتوجّه بو صعب للعسكريين والعسكريين المتقاعدين بالقول: "لن نفرط بحقوقكم وفخامة الرئيس المتقاعد الأول يعرف جيّدا كيف يحافظ على حقوقكم وعلى هذه المؤسسة".

 


وتابع: "الجيش آخر من يجب أن نقتطع من رواتبه وهو مسؤول ويعرف كيف يتقشف".

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