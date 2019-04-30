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ماذا سمع الوفد النيابي اللبناني في واشنطن عن العقوبات على حزب الله؟

30
APRIL
2019
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لم يغِب عن المشهد اللبناني التحدي الكبير الذي يشكّله «التدافع الخشن» بين الولايات المتحدة وإيران. وبينما كانت بيروت منهمكة بتقويم نتائج زيارة الوفد النيابي اللبناني لواشنطن وما سمعه خلالها من موقف حاسم بأن لا تهاوُن إزاء «حزب الله» والعقوبات التي ستتصاعد عليه، والتي لن توفّر مَن يُشتبه بمشاركته في تمويل الحزب ورفْده بأشكال الدعم، مع تأكيد أن الأمر لن يشمل رئيس البرلمان نبيه بري وحركة «أمل» وأن ثمة حرصاً على تفادي «إصابة» الاقتصاد اللبناني، جاءت مواقف المبعوث الأميركي الخاص لإيران براين هوك لتؤكد بوضوح مضي واشنطن بهذا الاتجاه.

الراي الكويتية
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