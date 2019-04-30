عناوين الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 30-04-2019

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الأخبار

مراسلات «صفقة القرن»: عمّان ورام الله بوجه الغدر السعودي

عون: تعويضات الجيش لن تُمسّ

ألغاز وألاعيب محاسبية في موازنة 2019: العجز يتراجع والدين العام لا يزيد!

معركة جنبلاط الحقيقية: سلب أوقاف المتين

البناء

«داعش» يحاول تأكيد الوجود بالدم... والحرس الثوري يكشف تحليقه فوق حاملة طائرات أميركية

الموازنة تبدأ مشوارها الطويل اليوم... وحزب الله لموازنة إصلاح لا تقشف

«القومي» لوقف الهدر والفساد وتعزيز الإنتاج ومنع فرض الأتاوات على الفقراء

الجمهورية

الموازنة في حقل الألغام

النور المقدس في بيروت

للمواءمة بين االقتصاد الحر ودولة التكافل الاجتماعي

محوران يستهدفان عرقلة مكافحة الفساد

هل تخلى جنبلاط عن سياسة "ضفة النهر"؟

اللواء

الموازنة اليوم بين تحرُّك الشارع وشروط «سيدر»!

البنك الدولي يرغب بإقرار الموازنة خلال شهر.. والعسكريون المتقاعدون وأساتذة الجامعة إلى تصعيد التحرُّك؟

السودان: إتفاق بين العسكري والمعارضة.. واختلاف

البغدادي يتوعد بـ"الإنتقام" في أول ظهور منذ 5 سنوات

عباس جدد رفضه لـ"ضفقة القرن" واستلام أموال الضرائب منقوصة

الديار

تصعيد المختارة «مش فشّة خلق»... عون «مُستاء»... وجنبلاط ينتظر «رسالة» نصرالله !

«الإحتجاجات» تواكب «قطار» الموازنة اليوم... وأسئلة حول المصارف والأملاك البحرية