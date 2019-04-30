living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 30-04-2019

30
APRIL
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

البناء


تصاعدت درجة الحساسية بين برلمانيين كويتيين والسعودية على خلفية إيقاف قارب تابع لشركة شحن كويتية، من قبل خفر السواحل السعودي، في المياه الإقليمية الكويتية في 17/3/2019.
ووصف البرلمانييون الكويتيون ذلك بالسلوك التعسّفي والاستفزازي والإساءة الكبرى للعلاقات الثنائية.
وكانت قوات خفر السواحل السعودية قد أوقفت قارب كويتيا المردام في المياه الإقليمية الكويتية.

الجمهورية


سارت رياح مطالب جمعية مالية بارزة عند مسؤول كبير كما يرام، لكنها جاءت عكس ما اشتهته عند مرجع بارز، وهي تعتقد أن المطلب محق لها لإزالة الغبن عنها.
سُئل مسؤول كبير عن التطورات المتسارعة في المنطقة فقال: هناك صفقات كثيرة تجري غير صفقة القرن.
رفض زعيم حزب عقد لقاء بين محسوبين عليه ومسؤولين من حزب بارز على خلفية خلاف كبير بين الحزبين على مشاكل بيئية.

اللواء


همس
سمع مسؤول لبناني كلاماً عربياً لا يطمئن لجهة مسار التسوية المتعلقة بالقضية الأم في صراع المنطقة، ومصيرها أيضاً؟
غمز
يتجه موظفون لمغادرة وظائفهم قبل الاستحقاق القانوني، للتمكن من الحصول على تعويضات مرتفعة.. قبل صدور التعديلات على نظام التقاعد؟
لغز
ينصح خبراء أحد الوزراء السياديين بالذهاب بعيداً إلى متطلبات مؤتمر «سيدر»، بالاتجاه النازل لا الصاعد..

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout