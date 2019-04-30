أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 30-04-2019

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البناء



تصاعدت درجة الحساسية بين برلمانيين كويتيين والسعودية على خلفية إيقاف قارب تابع لشركة شحن كويتية، من قبل خفر السواحل السعودي، في المياه الإقليمية الكويتية في 17/3/2019.

ووصف البرلمانييون الكويتيون ذلك بالسلوك التعسّفي والاستفزازي والإساءة الكبرى للعلاقات الثنائية.

وكانت قوات خفر السواحل السعودية قد أوقفت قارب كويتيا المردام في المياه الإقليمية الكويتية.

الجمهورية



سارت رياح مطالب جمعية مالية بارزة عند مسؤول كبير كما يرام، لكنها جاءت عكس ما اشتهته عند مرجع بارز، وهي تعتقد أن المطلب محق لها لإزالة الغبن عنها.

سُئل مسؤول كبير عن التطورات المتسارعة في المنطقة فقال: هناك صفقات كثيرة تجري غير صفقة القرن.

رفض زعيم حزب عقد لقاء بين محسوبين عليه ومسؤولين من حزب بارز على خلفية خلاف كبير بين الحزبين على مشاكل بيئية.

اللواء



همس

سمع مسؤول لبناني كلاماً عربياً لا يطمئن لجهة مسار التسوية المتعلقة بالقضية الأم في صراع المنطقة، ومصيرها أيضاً؟

غمز

يتجه موظفون لمغادرة وظائفهم قبل الاستحقاق القانوني، للتمكن من الحصول على تعويضات مرتفعة.. قبل صدور التعديلات على نظام التقاعد؟

لغز

ينصح خبراء أحد الوزراء السياديين بالذهاب بعيداً إلى متطلبات مؤتمر «سيدر»، بالاتجاه النازل لا الصاعد..