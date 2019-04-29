هل سينتهي ديوان المحاسبة من التدقيق في قطوع الحساب عن السنوات الماضية لاقرارها مع الموازنة؟

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سلكت الموازنة طريقها الى مجلس الوزراء في جلسة تعقد الثلثاء. اما قطع الحساب فهو مسألة شائكة اخرى. بعدما اقرت القوى السياسية الموازنة للعام 2018 وارجأت اقرار قطع الحساب لما فيه من حسابات غير منجزة عن سنوات طويلة مضت، وعدت هذه القوى السياسية اللبنانيين بان تكون موازنة العام 2019 موفقة باقرار قطع الحساب عن الاعوام السابقة.



انجزت وزارة المال إعادة تكوين حسابات الدولة. احيلت على ديوان المحاسبة قطوعات الحسابات وحسابات المهمة للسنوات الممتدة منذ العام 1993 حتى العام 2017، فهل يتم اقرارُها مع موازنة العام 2019 المتأخر اصلا.



في السياسة والدستور، يتحدث عضو تكتل لبنان القوي النائب ألان عون عن ارادة القوى السياسية اقرارَها ويشرح الدكتور بول مرقص حيثيات الاقرار الدستورية.



الكرة اذا في ملعب ديوان المحاسبة، فهل سينتهي من التدقيق في الحسابات المالية للدولة بعد سنوات من الضياع والتضييع. هو الذي باستطاعته فتح تحقيقات لمعرفة كيفية إنفاق كل ليرة دخلت إلى الخزينة العامة، فهل سيقوم بالواجب ليقدم نتائج تحقيقاته في نهاية شهر ايار، موعد اقرار الموازنة ام ان الاستثناء سيكون مخرجا كما جرت العادة.