ملاحظات رئيس الجمهورية على مشروع الموازنة غداً

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مجرَّد بحث بسيط عبر محرك "غوغل" كفيل بإظهار الآتي:



بالمعنى التجاري، كلمة "مزايدة" تعني "التنافس في عرض أرفع أسعار"، وعكسُها "المناقصة".



أما في السياسة، فالكلمة عينُها تعني "المغالاة وإظهار الحرص اكثر من الآخر بغية استعطاف الناس".



ولعلَّ المعنى الثاني، أي "المغالاة وإظهار الحرص أكثر من الآخر بغية استعطاف الناس" هو أكثر ما ينطبق على وصف تموضع بعض القوى السياسية عشية البدء ببحث الموازنة في مجلس الوزراء، تمهيداً لإحالتها على الهيئة العامة، مروراً بلجنة المال والموازنة.



وفي هذا الموضوع بالتحديد، كلام كثير سيقال في الأيام المقبلة: منه الصحيح، وأكثرُه غير الدقيق، لا بل البعيد عن الواقع، ومنه ما بدأ يتداوله البعض منذ مدة في موضوع حقوق العسكريين، الذي سيتطرق إليه رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء غداً خلال ابداء ملاحظاته على مشروع الموازنة. لكن، في كل الأحوال، تبقى الآمال معلقة على إقرار موازنة تكرس الانتظام المالي للمرة الثالثة على التوالي على العهد الحالي، ما يفتح الباب أمام جعل اقرار قطع الحساب دورياً ايضاً، مع انجاز ديوان المحاسبة درس الحسابات عن العام الماضي، كما عن العقدين المنصرمين.



والمعنى الثاني لكلمة "مزايدة"، ينطبق اليوم أيضاً على كلام البعض عن موقف العماد ميشال عون من مزارع شبعا قبل سنة 2006... وكأن في الأمر سراً، بأن الموقف تأقلم مع مقتضيات الوفاق الوطني التي عبَّر عنها اجماع طاولات الحوار، التي مهدت له وثيقة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله، وتلته البيانات الوزارية المتعاقبة، والخطابات الرئاسية المتلاحقة، التي اكدت لبنانية المزارع، خصوصاً بعد التصريحات الواضحة للمسؤولين السوريين في هذا الشأن.



والمعنى الثاني لكلمة "مزايدة"، من المتوقع أن يتجسد أيضاً في الايام المقبلة على المستوى البيئي، فالوزير فادي جريصاتي الذي يستعد لطرح خطة شاملة لمعضلة النفايات، لن يسمح بعودة النفايات الى الشوارع، عبر الرضوخ لمزايدات البعض في موضوع المطامر، طالما أن الجدل لا يزال قائماً حول المحارق، علماً أن ما يزايد في شأنه البعض في لبنان اليوم، معتمد منذ سنوات طويلة في مختلف أنحاء العالم، ولاسيما في اوروبا، وهذا الموضوع ستكون لنا وقفة معه في سياق النشرة.