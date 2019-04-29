بالفيديو.. أول تعليق للشيخ الحاج حسن بعد انتشار صوره عارياً

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في اوّل ردّ بعد انتشار صوره العارية على مواقع التواصل الاجتماعي، اكّد الشيخ محمد الحاج حسن انّه لا يعنيه رأي احد على مواقع التواصل الاجتماعي وانّه ليس مضطرا للرد عليهم او التبرير لهم، لافتا الى انّه تعرّض للابتزاز من قبل عصابة منظمة وانّ القضية اصبحت بعهدة مكتب الجرائم المعلوماتية في كلّ من لبنان والعراق، بعد ان رفع قضية على المبتزّ بتهمة انتهاك الحريات الشخصية.



وقال الحاج حسن في حديث لـ"الجديد": "للي صار حرية شخصية واذا بدن صور وفيديوهات ببعتلن.. المجلس الشيعي الاعلى ما اله سلطة علي وانا جبل ما ح اتأثر".