انقاذ 19 شخصا من حافلة تضررت بانهيار صخري وحاصرتها الثلوج على طريق الضنية الهرمل

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في الهرمل محمد الساحلي، ان 19 شخصا بينهم 10 أطفال، نجوا بأعجوبة من الإصابة على الأقل، بعدما تضررت الحافلة التي كانت تقلهم باتجاه الهرمل، نتيجة انهيار صخري، ومحاصرتهم بالثلوج في محلة نبع السكر على طريق الضنية- الهرمل.

وتوجهت فرق الاسعاف والطوارىء في الصليب الأحمر اللبناني- مركز الهرمل، بسيارات رباعية الدفع، إلى المكان، واستطاعت الوصول إلى الحافلة المحاصرة، ونقل ركابها إلى منطقة الهرمل بعد تقديم المياه والطعام لهم.

وتابع عملية الإنقاذ مدير فرق الإسعاف في لبنان عبد الله زغيب، على مدى أكثر من 3 ساعات.